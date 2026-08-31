El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, se reunió con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y anunció las sedes previstas para las actividades del papa León XIV en Buenos Aires.
Definieron las sedes de las actividades de León XIV en Buenos Aires
Marcelo Colombo se reunió con Karina Milei. La misa principal será en el Monumento a los Españoles y habrá actos en tres edificios porteños.
La misa principal y la vigilia con jóvenes se desarrollarán en el Monumento a los Españoles. También fueron seleccionados el Palacio San Martín, el Palacio Libertad y la Universidad Católica Argentina.
La elección de los escenarios
Colombo explicó que fueron evaluados distintos estadios, pero su capacidad resultaba limitada frente a la cantidad de personas que esperan encontrarse con el pontífice.
Por ese motivo, la organización eligió el Monumento a los Españoles para las convocatorias multitudinarias. Los encuentros de menor aforo serán distribuidos entre los restantes edificios.
La sede de la UCA aparece como el posible escenario del Encuentro por el Trabajo. Esta actividad todavía debe ser incorporada al cronograma definitivo.
La agenda institucional
León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre por la tarde. Durante sus primeras actividades mantendrá una reunión bilateral con el presidente Javier Milei.
También participará de encuentros con autoridades nacionales y provinciales, representantes de la sociedad civil, referentes religiosos, familias, voluntarios, trabajadores y movimientos sociales.
La visita se extenderá hasta el miércoles 11 e incluirá escalas en Buenos Aires, Córdoba y Luján. El Vaticano comunicará posteriormente el itinerario completo de cada jornada. (Reuters)
Una posible visita a Claypole
Colombo indicó que se analiza una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. La institución, fundada en 1935, brinda atención a unas 400 personas con discapacidad.
El arzobispo de Mendoza había viajado a Roma junto al obispo auxiliar de San Isidro, Raúl Pizarro, para reunirse con León XIV y avanzar en los preparativos.
Representantes del Gobierno, el Vaticano, la Nunciatura, la Conferencia Episcopal y la Cancillería también mantuvieron una reunión logística en el Palacio San Martín.