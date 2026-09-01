La cuenta regresiva ya comenzó. El papa León XIV llegará a la Argentina el próximo 8 de noviembre y permanecerá en el país hasta el 11, en el marco de su primer viaje apostólico a Sudamérica. Durante esos cuatro días visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján, aunque el programa completo de actividades todavía no fue difundido oficialmente por la Santa Sede.
León XIV llega a la Argentina: así avanzan los preparativos de las comunidades de Santa Fe para recibirlo
El papa visitará el país del 8 al 11 de noviembre y recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján. En Colastiné Norte, el párroco Axel Arguinchona contó cómo viven los fieles la expectativa y qué preparativos ya comenzaron.
La visita también moviliza a las comunidades católicas de Santa Fe. En la parroquia Nuestra Señora de Belén, de Colastiné Norte, la expectativa se vive desde la oración y desde la organización de los fieles que evalúan viajar para participar de alguna de las celebraciones previstas.
“Estamos esperando con mucha alegría la venida del Santo Padre León XIV a la Argentina”, expresó el párroco Axel Arguinchona, para quien la llegada del Pontífice constituye, antes que nada, un acontecimiento de profunda dimensión espiritual.
La Santa Sede confirmó que León XIV estará en la Argentina entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre, después de visitar Uruguay y antes de continuar su gira por Perú. En el país recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján. El Vaticano aclaró que el programa detallado será dado a conocer oportunamente.
Mientras tanto, algunos aspectos de la organización ya fueron definidos. En Buenos Aires, la misa principal y la vigilia con jóvenes tendrán como escenario el Monumento a los Españoles.
También fueron seleccionados el Palacio San Martín, el Palacio Libertad y la Universidad Católica Argentina para distintas actividades. Así lo informó el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, luego de reunirse con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
La organización continúa, sin embargo, abierta a ajustes. Una delegación de avanzada del Vaticano comenzó esta semana recorridas por Buenos Aires, Córdoba y Luján para verificar los escenarios y terminar de definir el programa que deberá ser aprobado por la Santa Sede.
El arzobispo de Santa Fe, Mons. Sergio Fenoy, confirmó que participará del encuentro del Papa con los obispos argentinos, y el gobernador, Maximiliano Pullaro, del encuentro con gobernadores.
“Un encuentro con aquel que viene a confirmarnos en la fe”
Para el padre Arguinchona, la relevancia de la visita excede cualquier cuestión protocolar. El sacerdote puso el foco en el significado que tiene para los católicos la llegada del sucesor de Pedro.
“Desde el punto de vista de la fe, sabemos que el papado es de institución divina, ya que Cristo es verdadero Dios, además de verdadero hombre. Y sabemos que el Papa es el vicario de Cristo en la tierra”, explicó.
En esa misma línea, sostuvo que Cristo, como fundamento de la Iglesia, “ha dejado una roca, una piedra visible que es el Papa”. Por eso, consideró que la visita será “un hermoso encuentro con aquel que viene a confirmarnos en la fe”.
El sacerdote también destacó el mensaje que, a su entender, León XIV puede transmitir más allá de las fronteras de la Iglesia Católica. Lo definió como “una persona a nivel mundial que está rezando, trabajando, predicando por la paz, la justicia, los derechos de los más desposeídos”.
Y vinculó esa dimensión del mensaje papal con la realidad argentina: “Es una persona que viene a traer unidad, que viene a traer paz, que tanta falta también nos hace en nuestra Argentina, que haya comunión de corazones y podamos tener esa paz tan necesaria para una vida digna todos los días”.
Prepararse desde la oración
En Santa Fe, la preparación para la visita comenzó fundamentalmente desde la dimensión espiritual. El objetivo, explicó el párroco de Colastiné, es acompañar la llegada del Pontífice mediante la oración y distintas actividades comunitarias. “Ante todo en forma espiritual, con una oración que está en la página de la Conferencia Episcopal Argentina”, señaló Arguinchona.
La propuesta consiste en “rezar todos los días preparando la venida del Santo Padre” y se complementa con las iniciativas que cada comunidad decide llevar adelante. “Puede haber ofrecimientos de misa, rosarios y demás para la venida del Papa”, detalló el sacerdote.
La preparación no se limita, sin embargo, a las actividades dentro de los templos. Para muchos fieles santafesinos, la visita también implica pensar cómo trasladarse hasta alguno de los puntos del país donde estará León XIV.
Cada parroquia organiza su viaje
En este aspecto, Arguinchona explicó que no existe por ahora una estructura diocesana que centralice los viajes desde Santa Fe. La organización quedó en manos de cada parroquia y comunidad. “Viajes a nivel diocesano no hay nada organizado porque se deja justamente a cada comunidad que lo organice libremente”, explicó.
De esta manera, cada parroquia y capilla, junto con su consejo pastoral y el sacerdote responsable, evalúa las posibilidades de participar de las actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba o Luján. “Cada parroquia, cada capilla en comunión con su consejo pastoral, con el sacerdote del lugar, van organizando, ya sea la ida a Capital Federal o a Córdoba o a Luján”, indicó.
La modalidad permite que cada comunidad defina sus propios tiempos y alternativas. “Cada una de las comunidades tiene absoluta y total libertad para organizar esto”, remarcó el sacerdote.
Por este motivo, “quienes ya se decidieron a viajar, tienen que acercarse a su parroquia y preguntar allí cómo deben proceder para sumarse, en base a los servicios que se van contratando”, detalló Arguinchona.
Una visita con valor histórico
La llegada de León XIV tendrá además una particular dimensión histórica para la Argentina. Será la primera visita de un Papa al país desde abril de 1987, cuando Juan Pablo II realizó su segunda visita a territorio argentino. El pontífice polaco ya había estado en el país en 1982, durante la Guerra de Malvinas.
Para las comunidades católicas, la expectativa por el regreso de un Pontífice se mezcla ahora con la preparación concreta del encuentro. “En eso estamos y esperando, por supuesto, en próximos días que esté la confirmación del cronograma definitivo”, concluyó Arguinchona.
Mientras el Vaticano termina de definir la agenda, en Santa Fe la espera ya tiene una forma concreta: oración, organización y la expectativa de volver a recibir a un Papa en la Argentina después de casi cuatro décadas.
Oración de preparación
La Conferencia Episcopal Argentina difundió una oración especial diaria de preparación para la venida del Papa a Argentina. A continuación se transcribe:
Te alabamos y te agradecemos, Padre,
por nuestra vida como pueblo.
Con Jesucristo,
queremos poner a las personas en el centro de nuestro actuar,
especialmente a los pobres, los enfermos, los pequeños,
para ser una nación hospitalaria
movida por vínculos que busquen el bien común:
donde la justicia sea la fuerza de la paz.
Que el Espíritu nos guíe en el diálogo
para ser constructores de comunión,
dándonos fuerzas para edificar juntos la civilización del amor
reconociendo en el corazón de cada ser humano,
el lugar donde Tú deseas habitar.
Que podamos ser auténticos testigos de la fe,
manifestando tu misericordia con alegría
y anunciando tu salvación con esperanza.
El Papa León XIV nos convoca y envía.
Junto a nuestra Madre de Luján decimos:
¡Levántate, Argentina,
y camina hacia una patria fraterna!