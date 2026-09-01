Organizan viajes

León XIV llega a la Argentina: así avanzan los preparativos de las comunidades de Santa Fe para recibirlo

El papa visitará el país del 8 al 11 de noviembre y recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján. En Colastiné Norte, el párroco Axel Arguinchona contó cómo viven los fieles la expectativa y qué preparativos ya comenzaron.