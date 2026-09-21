Más de 6 millones de personas de todo el mundo estuvieron en el Vaticano desde que el estadounidense Robert Prevost fue elegido Papa en mayo de 2025. León XIV llegará al país el próximo 8 de noviembre y permanecerá, en distintas sedes, hasta el 11. Se espera que más de 7 millones de argentinos se movilicen para verlo en alguna de ciudades donde hará base: especialmente en CABA, Córdoba y Luján.
Visita “apostólica” del Papa a la Argentina: entre la fe, la diplomacia y la seguridad
Estará en el país entre el 8 y el 11 de noviembre. Esperan a más de 7 millones de personas. León XIV viajará por Aerolíneas Argentinas en su ruta por Montevideo-Buenos Aires-Lima. Aún no se define si habrá feriado durante su visita.
Luego de la confirmación de la grilla de actividades que el Papa desarrollará en el país, tras su llegada desde Montevideo y antes de su partida a Perú, autoridades del Ejecutivo Nacional y de la Iglesia ofrecieron una conferencia de prensa para anticipar algunos detalles del séptimo viaje de León XIV fuera del Vaticano.
“Siete es el número perfecto”, dijo Mons. Michael Wallace Banach, nuncio apostólico en la Argentina en representación de la Santa Sede. Fue para destacar la importancia que el Santo Padre otorga a la Argentina.
Wallace consideró que este viaje “no solo reforzará las relaciones de larga data con el país, sino que dará testimonio valiente de que el cristianismo de América Latina, que perdura desde hace más de 500 años, seguirá transmitiéndose a las nuevas generaciones”.
Además, destacó que “el centro de este viaje apostólico es su Santidad”, quien aceptó la invitación del gobierno nacional y de la Comisión Episcopal Argentina (CEA).
“Viene como Jefe de Estado, pero principalmente como pastor para fortalecer a sus hermanos y hermanas en la fe”. E hizo hincapié en el adjetivo “apostólico” del viaje Papal.
Relación “histórica y profunda”
Fue el canciller Pablo Quirno quien abrió la presentación oficial para repasar el cronograma de actividades que desarrollará el pontífice en el país, tal cual lo confirmó el Vaticano en las primeras horas de este lunes.
Destacó que la visita es resultado “del proceso de diálogo con la Santa Sede” y las invitaciones hechas por el gobierno nacional y la Iglesia Argentina.
Es una visita “apostólica”, insistió, y reconoció la disposición de todos los organismos involucrados en semejante operativo: Nación, CABA, Córdoba y provincia de Buenos Aires donde se desarrollarán encuentros institucionales, pastorales, sociales, ecuménicos e interreligiosos.
Por otro lado, confirmó que en los tramos internacionales el Papa viajará a bordo de Aerolíneas Argentinas (Montevideo, Argentina-Perú) y confió en que el Papa pueda “cumplir con su misión pastoral y que los argentinos puedan participar en forma segura”.
“La relación de la Argentina con la Santa Sede es histórica y profunda”, aseguró el canciller.
Sobre la pregunta del millón, ¿habrá feriado o día no laborable para permitir que más personas se acerquen a ver y escuchar al Papa?, no hay definiciones. Por ahora no se decidió qué figura, en qué lugar y con qué período de tiempo se utilizará para el período en que dure la visita Papal.
“Convivencia y diálogo”
Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, celebró la llegada del Papa al país y presentó el lema que va a acompañar su presencia: “Bienvenidos todos, vayan y anuncien”.
Frente a otros referentes de la Iglesia Católica, como el arzobispo de Córdoba Ángel Rossi (vicepresidente 1° de la CEA); su par de CABA, Jorge García Cuerva, y Raúl Pizarro, obispo de Luján (los tres serán anfitriones de León XIV en sus respectivas ciudades), Colombo abogó por un “tiempo nuevo de convivencia, diálogo y encuentro en las diferencias, pero con el anhelo de una Patria justa y fraterna; una Patria de hermanos”.
120 horas de operativo
Sin dudas, en un evento de estas características con la presencia de un Jefe de Estado en el país, más allá de la impronta pastoral. y la enorme movilización que se espera durante cuatro jornadas de noviembre, la seguridad ocupa un lugar central.
Alejandra Monteoliva, ministra nacional del área, resumió que este es “el dispositivo de seguridad más grande de nuestra historia”, porque implica a Nación, a tres jurisdicciones, tres aeropuertos, tres ciudades y 11 eventos cerrados, además de aquellos que se desarrollarán al aire libre.
Serán 120 horas ininterrumpidas de atención plena sobre cada movimiento de León XIV tanto para garantizar su integridad como la de los millones de fieles que buscarán participar de las actividades programadas.
Además de los comandos unificados con las ciudades que visitará el Papa, en el Consejo de Seguridad que se reunió el fin de semana en San Juan se firmó el Compromiso León XIV por lo que todas las provincias van a colaborar con Nación en aspectos de seguridad.
“Este es un viaje apostólico pero también una visita de Estado”, recordó la funcionaria para hacer hincapié en la responsabilidad que tendrá su cartera ministerial.
Discapacidad
La actualidad política y la agenda social se coló inevitablemente en la rueda de prensa de este lunes. Una de las actividades que figuran en la grilla de la Santa Sede es la visita del Papa al Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en Claypole, provincia de Buenos Aires. Ahí estará el lunes 9 de noviembre a la mañana y hablará con su personal y con las personas asistidas.
A ese espacio, que se sostiene con el aporte de religiosos, profesionales y de la comunidad, asisten personas con distinto tipo de discapacidad y fue uno de los lugares elegidos por León XIV para recorrer durante su estadía en el país.
En la rueda de prensa de este lunes, varias preguntas estuvieron dirigidas a la situación económica de las personas con discapacidad, tema sobre el cual rige una emergencia hasta fin de año, en tanto se discuten recortes presupuestarios para 2027.
El canciller Quirno, encargado de las respuestas, insistió en que la visita del Papa es “pastoral”. “El gobierno tiene sus propias políticas desde Salud y Capital Humano para asegurar que los diferentes lineamientos presupuestarios cumplan con ellas”.
Además, sostuvo que “las actividades que va a realizar (León XIV) son las que él ha determinado y nosotros no tenemos ninguna preocupación al respecto”.
“Hay -advirtió- una creación de ambiente respecto a generar lugar de confrontación: el viaje del Papa nos tiene que encontrar unidos y buscando el mismo objetivo que es la unión de los argentinos”, cerró.