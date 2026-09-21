Tras la confirmación del Vaticano

Visita “apostólica” del Papa a la Argentina: entre la fe, la diplomacia y la seguridad

Estará en el país entre el 8 y el 11 de noviembre. Esperan a más de 7 millones de personas. León XIV viajará por Aerolíneas Argentinas en su ruta por Montevideo-Buenos Aires-Lima. Aún no se define si habrá feriado durante su visita.