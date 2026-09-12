La logística para la histórica llegada del papa León XIV a la Argentina comenzó a definir sus piezas centrales y la industria automotriz nacional tendrá un protagonismo decisivo. Toyota confirmó que adaptará y donará dos unidades de su pickup Hilux, producidas en su planta de Zárate, para transformarlas en los papamóviles oficiales que trasladarán al Santo Padre durante su itinerario por el país, previsto del 8 al 11 de noviembre.
Así será el Papamóvil de León XIV: cuál es la empresa automotriz que lo fabricará
Toyota adaptará dos pickups Hilux y aportará la flota oficial para los recorridos que el pontífice realizará entre el 8 y el 11 de noviembre. La tradición de la industria nacional al servicio del Vaticano.
El proyecto contempla una intervención técnica sobre los vehículos que se llevará a cabo junto a un carrocero homologado, siguiendo los rigurosos estándares de seguridad y confort requeridos por la Santa Sede. Además de los dos papamóviles de traslado abierto, la compañía japonesa aportará una flota complementaria destinada a la comitiva oficial.
Ingeniería bonaerense para el traslado papal
La elección de la Hilux coloca a la planta de Zárate —que proyecta una producción cercana a las 183.400 unidades este año— en el centro de las miradas internacionales.
No es la primera vez que la marca asume este desafío protocolar. En noviembre de 2015, durante la visita pastoral de Francisco a Nairobi, Kenia, se utilizó una pickup Hilux de cabina simple equipada con una plataforma posterior, cúpula transparente y escalinatas de acceso.
A nivel local, la adaptación de vehículos fabricados en el país para misiones pontificias cuenta con antecedentes icónicos:
- 1982: El Automóvil Club Argentino modificó una Ford F-350 para la primera visita de Juan Pablo II.
- 1987: Se acondicionaron modelos Renault Traffic y Chevrolet C-10 para la segunda gira de Juan Pablo II en suelo argentino.
Cuatro días de agenda histórica
El operativo de movilidad coordinará los desplazamientos del Santo Padre a lo largo de un itinerario que combinará actos multitudinarios y encuentros institucionales:
- Domingo 8 de noviembre: arribo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, traslado a la Nunciatura Apostólica en la Ciudad de Buenos Aires y rito floral en el Monumento al Libertador General Don José de San Martín.
- Lunes 9 de noviembre: reunión oficial con jefes de Estado en la Casa Rosada y actividades pastorales.
- Martes 10 de noviembre: traslado a la provincia de Córdoba para encabezar encuentros con la comunidad regional.
Con la confirmación de la flota oficial, la organización avanza en los detalles finos de un dispositivo de seguridad y logística sin precedentes en los últimos años.