El Vaticano difundió este lunes el cronograma oficial de la visita del papa León XIV a la Argentina, que se desarrollará entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre.
León XIV en Argentina: la agenda completa del Papa
El Vaticano confirmó el cronograma oficial de la visita de León XIV al país. El pontífice llegará el domingo 8 de noviembre y recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján antes de continuar su viaje hacia Perú.
El itinerario contempla actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, dentro del viaje apostólico que el pontífice realizará por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre.
La agenda argentina combina actividades institucionales y religiosas. León XIV mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, participará de celebraciones religiosas y tendrá reuniones con representantes de distintos sectores de la sociedad.
También visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, además de viajar a Córdoba y Luján.
Domingo 8 y lunes 9
El domingo 8 de noviembre será la primera jornada de León XIV en la Argentina. Ese día llegará desde Uruguay al Aeroparque Jorge Newbery, donde está prevista la recepción oficial a las 16.30.
A las 17, el Papa se trasladará a la Plaza San Martín para visitar el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia. Veinte minutos más tarde participará de la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada.
A las 17.50, está previsto el encuentro con el presidente Javier Milei. Luego, a las 18.30, León XIV se reunirá en el Palacio Libertad con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático, actividad durante la cual pronunciará un discurso.
El lunes 9 la agenda comenzará temprano. A las 9.15, el pontífice visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde saludará al personal y a las personas asistidas por la institución.
A las 11.30 celebrará una misa en el Monumento de los Españoles. La jornada continuará por la tarde con una actividad en la Universidad Católica Argentina. A las 16.10, León XIV participará de un encuentro con representantes del mundo del trabajo y ofrecerá un discurso.
Una hora y veinte minutos después, a las 17.30, se reunirá en el Palacio San Martín con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas. El día finalizará con la celebración de las vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales, prevista para las 18.45 en la Catedral Metropolitana.
Después de esa actividad, el programa contempla una cena con los obispos en la sede del Arzobispado de Buenos Aires.
Durante su permanencia en Buenos Aires, el Papa se alojará en la Nunciatura Apostólica, en el Palacio Fernández Anchorena, en Recoleta.
Martes 10 y miércoles 11
El martes 10 de noviembre, León XIV viajará a Córdoba. La salida desde Buenos Aires está prevista para las 7.30 y el arribo al aeropuerto internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella será a las 9.
A las 10, el pontífice celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Luego, a las 15.15, tendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes de pastoral en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.
El regreso a Buenos Aires está programado para la tarde. El vuelo partirá de Córdoba a las 16.55 y llegará a Aeroparque a las 18.10.
La actividad de esa noche será uno de los encuentros previstos con jóvenes. A las 20.15, León XIV encabezará una vigilia en el Monumento de los Españoles, donde también pronunciará un discurso.
La última jornada de la visita será el miércoles 11 de noviembre. A las 8, el Papa visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, ubicado en el barrio de Devoto, donde realizará un saludo.
Dos horas después, a las 10, celebrará una misa en la plaza situada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Será la última actividad pública de su agenda en el país.
Luego regresará al área metropolitana de Buenos Aires para la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, prevista para las 13.30. A las 14, partirá en avión rumbo a Lima, Perú, para continuar la segunda parte de su viaje apostólico.
La visita a la Argentina forma parte de una gira regional que comenzará en Uruguay el 6 de noviembre. Allí el Papa recorrerá Montevideo, Paysandú y Florida antes de ingresar al país. Tras su paso por la Argentina, continuará hacia Perú, donde permanecerá hasta el 17 de noviembre y visitará Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa.
El cronograma difundido por el Vaticano permite conocer así, por primera vez, día por día y con horarios, las actividades que León XIV realizará durante sus cuatro jornadas en la Argentina, con una agenda que combina encuentros institucionales, celebraciones religiosas y actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.