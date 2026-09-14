El Gobierno nacional se prepara para definir la logística fina y el esquema operativo que desplegará durante la visita oficial del papa León XIV al país. A la espera de que el Vaticano oficialice la agenda definitiva este martes, la Casa Rosada evalúa la declaración de días feriados o asuetos administrativos durante las jornadas del viaje pontificio, previsto entre el 8 y el 11 de noviembre próximos, y pretende realizar otra reunión con autoridades de distintos planos.
De Claypole a Luján: la agenda de León XIV en Argentina con un megaoperativo de seguridad
La Casa Rosada afina los detalles del operativo conjunto con los gobierno provinciales y la Iglesia frente a las masivas convocatorias que encabezará el Sumo Pontífice en su visita al país el 8 y el 11 de noviembre próximos.
En ese contexto, siempre bajo la coordinación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el Ejecutivo convocará a una nueva reunión interdisciplinaria que reunirá a representantes de la Iglesia Católica, de la administración central y de las gestiones bonaerense, cordobesa y de la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo central del cónclave será articular las medidas de seguridad y la organización del transporte en torno a los eventos masivos encabezados por el Santo Padre.
En cuanto al impacto en la actividad económica y administrativa, desde el Gabinete contemplan la factibilidad de declarar feriado el lunes 9 de noviembre.
En paralelo, responden a un pedido formal transmitido por la gobernación de la provincia de Buenos Aires para declarar festivo el miércoles 11, jornada en la que el Papa oficiará una misa multitudinaria frente a la Basílica de Luján.
Como pudo saber este medio, sindicatos y movimientos sociales preparan una movilización para esas fechas y así se lo hicieron saber el sábado pasado al máximo representante de la Iglesia Católica.
Para garantizar el despliegue del orden público, el Ministerio de Seguridad constituirá tres Comandos Unificados Federales que operarán en CABA, en los partidos bonaerenses de Luján y Almirante Brown (Claypole), y en la provincia de Córdoba.
De acuerdo al borrador del cronograma, que tiene actualización en estado permanente, León XIV arribará el domingo 8 de noviembre por la tarde. Rendirá un homenaje en la plaza San Martín, mantendrá una reunión bilateral con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y saludará a los integrantes del Gabinete nacional. Posteriormente, disertará ante autoridades religiosas, diplomáticas y civiles en el Palacio Libertad.
La actividad del lunes 9 incluirá una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole —donde coincidirá por primera vez con el gobernador Axel Kicillof—, un oficio religioso en el Monumento a los Españoles, un encuentro gremial en la UCA y celebraciones eclesiásticas en el Palacio San Martín y la Catedral Metropolitana.
El martes 10, la comitiva se trasladará a la provincia de Córdoba para encabezar misas y actividades en la catedral local, retornando por la tarde a la capital. La gira concluirá el miércoles 11 en Luján antes de emprender viaje rumbo a Perú desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza