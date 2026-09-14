Nacion coordina la logística

De Claypole a Luján: la agenda de León XIV en Argentina con un megaoperativo de seguridad

La Casa Rosada afina los detalles del operativo conjunto con los gobierno provinciales y la Iglesia frente a las masivas convocatorias que encabezará el Sumo Pontífice en su visita al país el 8 y el 11 de noviembre próximos.