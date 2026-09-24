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En Vivo Jueves 24 de septiembre de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Los principales accesos, rutas y autopistas concentran la información sobre la circulación vehicular en la región. Créditos: Flavio RainaLos principales accesos, rutas y autopistas concentran la información sobre la circulación vehicular en la región. Créditos: Flavio Raina
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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

07:50 / Jue. 24.09.2026

Tránsito normal en el Túnel Subfluvial

El paso entre Santa Fe y Paraná presenta buena visibilidad. Recomiendan circular con precaución y respetar las velocidades máximas de 40 y 60 km/h.

07:30 / Jue. 24.09.2026
07:10 / Jue. 24.09.2026

Cambios en los recorridos de colectivos

Las líneas 1, 15 y 18 modificarán su trayecto entre este jueves y el viernes por un corte en el cruce de 9 de Julio y Bv. Pellegrini.

06:45 / Jue. 24.09.2026

Corte por obras en 9 de Julio

La interrupción comenzará este jueves a las 9 y se extenderá hasta el viernes a las 18, por trabajos de Aguas Santafesinas en el colector cloacal de Bv. Pellegrini.

06:20 / Jue. 24.09.2026

Desvíos de colectivos por tareas de ASSA

La intervención será este jueves sobre 9 de Julio, entre Moreno y Corrientes, de 8.30 a 12.30. Las líneas 4, 5, 10, 11 y 14 modificarán su recorrido.

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