Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
En Vivo Jueves 24 de septiembre de 2026
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Los principales accesos, rutas y autopistas concentran la información sobre la circulación vehicular en la región. Créditos: Flavio Raina
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
07:50 / Jue. 24.09.2026
Tránsito normal en el Túnel Subfluvial
El paso entre Santa Fe y Paraná presenta buena visibilidad. Recomiendan circular con precaución y respetar las velocidades máximas de 40 y 60 km/h.
07:10 / Jue. 24.09.2026
Cambios en los recorridos de colectivos
Las líneas 1, 15 y 18 modificarán su trayecto entre este jueves y el viernes por un corte en el cruce de 9 de Julio y Bv. Pellegrini.
06:45 / Jue. 24.09.2026
Corte por obras en 9 de Julio
La interrupción comenzará este jueves a las 9 y se extenderá hasta el viernes a las 18, por trabajos de Aguas Santafesinas en el colector cloacal de Bv. Pellegrini.
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