Con siete nuevas perforaciones

Avanza la etapa final del nuevo sistema de agua potable de Chañar Ladeado

La ampliación y optimización del sistema de captación y tratamiento de agua potable de Chañar Ladeado superó el 95% de ejecución. El proyecto incorpora siete nuevas perforaciones, dos módulos de ósmosis inversa y cuatro cisternas, además de infraestructura para mejorar la capacidad de producción, tratamiento y almacenamiento.