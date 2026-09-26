El hombre señalado por las amenazas contra el influencer Homero Pettinato fue declarado inimputable este viernes y quedó bajo una medida de internación en un neuropsiquiátrico, según determinó la Justicia.
Declararon inimputable al acosador de Sofía Gonet y ordenaron internarlo
La investigación comenzó tras las amenazas denunciadas por Homero Pettinato. La joven cuenta además con protección policial en su domicilio y un dispositivo de emergencia.
Se trata de Hernán Claudio Di Carlos, conocido en redes sociales como “Hernán Bloquero”, quien fue identificado por efectivos de la Policía de la Ciudad en Junín y trasladado posteriormente a la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.° 6.
Qué resolvió la Justicia
Di Carlos fue llevado ante la fiscalía a cargo de Federico Taramelli, aunque no prestó declaración indagatoria ante el funcionario judicial.
Tras evaluar su situación, el fiscal determinó que el acusado “no comprende la criminalidad de sus actos”. A partir de esa consideración, ordenó su internación en un neuropsiquiátrico, a instancias del Juzgado en lo Civil y Comercial N.° 4 de ese departamento judicial.
De esta manera, el proceso judicial quedó acompañado por una medida destinada a garantizar la atención y el control del hombre señalado en la investigación.
Cómo comenzó la causa
Los hechos que dieron origen a la investigación fueron denunciados por Homero Pettinato el lunes 21 de septiembre.
El hijo del conductor y saxofonista Roberto Pettinato realizó la presentación en la Comisaría Vecinal 14B, luego de recibir las amenazas que dieron lugar a la intervención de la Justicia.
A partir de la denuncia se inició una investigación para identificar al responsable y determinar las circunstancias vinculadas con los hechos.
“La Reini” tiene custodia policial
La situación también generó medidas de protección para Sofía “La Reini” Gonet, quien actualmente cuenta con custodia policial en su domicilio.
Además, la influencer dispone de un botón antipánico como parte de las medidas adoptadas luego de las amenazas.
La investigación continúa bajo intervención de la Justicia, mientras Di Carlos permanece sujeto a la medida de internación dispuesta tras ser declarado inimputable.