Sofía Gonet contó públicamente cómo atraviesa desde hace años el hostigamiento que, según su relato, recibe por parte de Hernán Bloquero. La influencer aseguró que el hombre mantiene una conducta insistente hacia ella desde hace una década y relató algunas de las situaciones que más la preocuparon.
Sofía Gonet contó el acoso que sufre hace 10 años tras la amenaza a Homero Pettinato
La influencer detalló situaciones que, según su relato, se repiten desde hace años y que volvieron a generar preocupación luego del episodio ocurrido en las inmediaciones de OLGA.
El caso volvió a tomar relevancia después de que Bloquero se presentara en las inmediaciones de OLGA, donde trabaja Homero Pettinato, y realizara un gesto intimidatorio que el conductor interpretó como una amenaza de muerte. Pettinato posteriormente radicó una denuncia.
Cómo comenzó el hostigamiento
Durante el programa de streaming en el que trabaja, Gonet explicó que lleva varios años lidiando con esta situación y aseguró que el comportamiento del hombre se intensificaba cuando ella iniciaba una relación.
“Vengo lidiando hace diez años con él. Cada vez que blanqueaba una relación estallaba”, relató.
Según contó, el hombre habría creado distintas cuentas para continuar contactándola pese a los bloqueos. “Lo bloqueo y me llega una notificación cada media hora de cuentas que se hace”, afirmó.
Gonet también aseguró que recibió mensajes y publicaciones que incrementaron su preocupación por la situación. “Hoy me mandó historias de que estaba en todos los lugares en los que yo suelo estar”, sostuvo.
Tatuajes y rituales
Entre las situaciones que más la inquietaron, Gonet hizo referencia a distintas expresiones que Bloquero habría realizado en relación con ella.
“Se hace tatuajes de mí, me hace rituales con velas”, contó la influencer, quien aseguró que este comportamiento le generó miedo.
En las redes sociales del hombre aparecen publicaciones vinculadas a Gonet y distintos tatuajes relacionados con su imagen. Entre ellos, según pudo observarse en su perfil, hay diseños inspirados en el rostro y los ojos de la influencer.
El propio contenido publicado por Bloquero es uno de los elementos que fueron mencionados al reconstruir su vínculo con Gonet y el origen de las amenazas denunciadas por Pettinato.
La amenaza que recibió Homero
El episodio que involucró a Pettinato ocurrió cuando el conductor se encontraba al aire en OLGA. Según contó, vio a Bloquero detrás del vidrio que separa el estudio de la calle y observó un gesto con la mano sobre el cuello.
“Hay una persona que se llama Hernán Bloquero en redes sociales, que tiene muchas cuentas falsas además de la suya, que está obsesionado con Sofi Gonet”, afirmó Pettinato durante el programa.
El conductor sostuvo además que ya había recibido mensajes intimidatorios desde distintas cuentas. “El tipo nunca se fue de mi vida realmente, sigue escribiendo de distintas cuentas que me va a matar”, aseguró.
Sobre lo ocurrido frente al estudio, relató: “Estaba parado, mirándome a mí. Me hizo así y se fue”. “Lo grave que acaba de suceder es que vino realmente a la puerta de Olga, adelante de todos ustedes, me amenazó, recién parado acá y se fue”, expresó.
Después del episodio, Pettinato anunció que iba a realizar una denuncia y que solicitaría las imágenes de las cámaras de seguridad de OLGA para incorporarlas como prueba. La denuncia fue posteriormente confirmada públicamente.
El episodio volvió a poner el foco en el relato de Gonet sobre los años de hostigamiento que asegura haber atravesado y en la preocupación que generó que la persona señalada se presentara físicamente en el lugar de trabajo de Pettinato.