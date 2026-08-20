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Sofía Gonet gastó 600 mil pesos en un jean y la llovieron las críticas

La creadora de contenidos conocida como "La Reini" generó un intenso debate en las redes sociales al exhibir la costosa prenda cubierta de pedrería. Ella misma puso en duda si cometió "la peor compra del año" debido al peso del pantalón y su poca practicidad.

Para justificar la elección de una estética tan recargada, la tiktoker argumentó que la compra responde a compromisos profesionales vinculados a su agenda mediática. Para justificar la elección de una estética tan recargada, la tiktoker argumentó que la compra responde a compromisos profesionales vinculados a su agenda mediática.
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El universo de las redes sociales volvió a convertirse en escenario de controversia tras la última publicación de Sofía Gonet. La creadora de contenidos y tiktoker, popularmente conocida como "La Reini", encendió la conversación digital al compartir con su audiencia los detalles de una nueva incorporación para su vestidor: un estrafalario jean de tono claro cubierto de strass por el que desembolsó la suma de 600 mil pesos.

El video, que rápidamente sumó miles de reproducciones e interacciones, no solo llamó la atención por el elevado valor monetario de la prenda, sino por las particulares características del diseño. Lejos de ocultar la cifra, la propia influencer abrió el registro audiovisual con una declaración contundente: "600 mil pesos gasté en este jean", captando de inmediato la atención de su comunidad.

Del impacto visual a la falta de practicidad

A pesar del deslumbrante efecto estético que genera la acumulación de brillo de arriba a abajo, fue la propia Gonet quien expuso los inconvenientes funcionales de la adquisición. Según relató ante la cámara mientras combinaba la pieza con un tapado estampado de leopardo, la estructura resulta excesivamente pesada para el uso cotidiano.

sofi gonetLa propia Gonet quien expuso los inconvenientes funcionales de la adquisición.

"Pesa toneladas, ¿hice la peor compra del año o no?", consultó de manera abierta a sus seguidores, abriendo el juego a la opinión pública sobre la conveniencia de la inversión.

Para justificar la elección de una estética tan recargada, la tiktoker argumentó que la compra responde a compromisos profesionales vinculados a su agenda mediática. "Es porque estoy grabando Pop Stars y me tengo que comer un poco la perfo", explicó en referencia a su participación en el emblemático proyecto audiovisual.

Sin embargo, tras evaluarlo en detalle, terminó por admitir que el margen para vestirlo resulta sumamente acotado: "No lo veo para una jornada de grabación de 8 horas, ni para salir a bailar", reconoció con cierta resignación.

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Lluvia de comentarios y debate por los costos

La respuesta de los internautas no tardó en hacerse sentir en la caja de comentarios de la plataforma. La conversación osciló rápidamente entre el humor, el asombro por la cifra desembolsada y cuestionamientos hacia la durabilidad y funcionalidad de la indumentaria.

sofi gonetEl jean es de la marca de Mica Tinelli, Ginebra. Aunque "La Reini" lo pagó 600 mil pesos, en la web figura a 480 mil pesos en sale.

Uno de los momentos más virales del intercambio se produjo cuando una usuaria le sugirió que podría haber conseguido una alternativa idéntica en la zona comercial del barrio porteño de Once por un costo exponencialmente menor. Fiel a su estilo desenfadado, "La Reini" no dudó en validar el planteo y le respondió de forma directa: "Es verdad".

Por fuera de los intercambios jocosos, otra franja de la audiencia adoptó una postura decididamente crítica. Frases como "Es horrible", "tan caro y tan feo" o "es para usarlo una o dos veces y chau" sintetizaron el descontento de parte del público ante el consumo de prendas de alto costo que terminan resultando poco utilizables en la vida real.

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La cultura de la ostentación en el consumo digital

El fenómeno desencadenado por el video de Sofía Gonet trasciende lo anecdótico y vuelve a poner en debate las dinámicas de consumo que predominan en las plataformas de formato corto. En el ecosistema del entretenimiento digital, la exhibición de compras extravagantes funciona con frecuencia como un catalizador garantizado de métricas e interacción.

Resta ver si el cuestionado jean de $600 mil logrará hacerse un espacio en las extensas jornadas de grabación del reality o si, como anticiparon sus propios seguidores y sugirió la misma influencer, quedará relegado al fondo del vestidor tras un par de fotografías para las redes.

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