Polémica en TikTok

Sofía Gonet gastó 600 mil pesos en un jean y la llovieron las críticas

La creadora de contenidos conocida como "La Reini" generó un intenso debate en las redes sociales al exhibir la costosa prenda cubierta de pedrería. Ella misma puso en duda si cometió "la peor compra del año" debido al peso del pantalón y su poca practicidad.