Sofía Gonet, conocida en redes sociales como “La Reini”, contó públicamente una experiencia que atravesó luego de aplicarse una sustancia con el objetivo de bajar de peso.
Sofi Gonet contó que se inyectó un producto para bajar de peso y terminó en una guardia
La creadora de contenido contó que recurrió a una sustancia que consiguió fuera del circuito médico y que, horas después de aplicársela, sufrió mareos, náuseas, temblores, fiebre y confusión.
Según relató, tomó la decisión sin supervisión médica y, pocas horas después, comenzó a experimentar una serie de síntomas que la llevaron a una guardia. La influencer aseguró que en ese momento llegó a pensar que podía morir.
El episodio fue contado por Gonet en sus redes sociales, donde explicó que había recurrido a este tipo de productos a partir de la popularización de determinados tratamientos para adelgazar en redes y entre figuras públicas.
Su relato volvió a poner en discusión los riesgos de utilizar medicamentos o sustancias para perder peso sin una evaluación y seguimiento profesional.
Los síntomas aparecieron pocas horas después de la aplicación
De acuerdo con el relato de Gonet, después de aplicarse la sustancia comenzó a sentirse mal durante la tarde. Entre las primeras manifestaciones que describió estuvieron una sensación repentina de sueño y mareos, seguidos por náuseas intensas, temblores, fiebre y confusión.
La situación generó preocupación en su entorno. Ante el cuadro que estaba atravesando, Gonet se comunicó con su padre y le pidió que fuera a verla. Finalmente, familiares se trasladaron hasta su departamento y la acompañaron a un centro médico para que recibiera atención.
Según contó, en la guardia los profesionales le indicaron que debía esperar a que la sustancia fuera eliminada progresivamente por el organismo. La experiencia, explicó, estuvo acompañada por un fuerte temor ante la posibilidad de que los síntomas no desaparecieran.
La influencer también describió cómo la situación afectó su relación con la comida durante los días posteriores. Según su testimonio, permaneció aproximadamente una semana con náuseas y rechazo hacia los alimentos y durante cerca de un mes dejó de sentir apetito o deseos de comer como lo hacía habitualmente.
El relato fue realizado varios meses después del episodio. Gonet explicó que decidió hablar sobre lo sucedido para advertir a sus seguidores sobre los riesgos de recurrir a productos para adelgazar sin conocer sus efectos ni contar con acompañamiento profesional.
En ese sentido, su experiencia no fue presentada por ella como un método para perder peso, sino como una situación de la que posteriormente se arrepintió. La influencer reconoció que tomó una decisión basada en el deseo de obtener resultados rápidos y que no evaluó adecuadamente las consecuencias que podía tener.
La reflexión de Gonet sobre los productos para adelgazar
En su relato, Gonet cuestionó la manera en que algunos tratamientos para perder peso comenzaron a instalarse en las redes sociales. Según explicó, la aparición de figuras públicas con cambios físicos importantes contribuyó a que estos productos fueran presentados en algunos espacios digitales como una solución rápida para adelgazar.
La influencer sostuvo que tomó la decisión impulsada, entre otros factores, por su deseo de obtener resultados rápidos vinculados a su actividad física. Sin embargo, la reacción que tuvo después de aplicarse la sustancia modificó su percepción sobre este tipo de prácticas.
Gonet también contó que durante su recuperación tuvo temor de no volver a recuperar su relación habitual con la comida y que atravesó momentos de ansiedad. El proceso, según describió, no se limitó a las primeras horas de malestar, sino que tuvo consecuencias sobre su rutina durante varias semanas.
Finalmente, aseguró que la experiencia la llevó a replantearse la presión por bajar de peso y las decisiones que pueden tomarse para conseguir cambios corporales rápidos. En su mensaje a sus seguidores, recomendó no recurrir a este tipo de medidas y puso el foco en la importancia de preservar la salud.
El caso volvió a instalar una advertencia que trasciende el ámbito de las redes sociales: los productos utilizados para adelgazar no deberían incorporarse por recomendación de influencers, conocidos o publicaciones en internet.
La elección de un tratamiento para controlar el peso requiere conocer qué sustancia se utiliza, en qué condiciones está indicada, cuáles son sus posibles efectos adversos y si resulta adecuada para cada persona.
La experiencia relatada por Gonet también muestra el riesgo de adquirir o utilizar productos por fuera de los canales sanitarios correspondientes. En su caso, según explicó, la decisión terminó con una atención médica de urgencia y un período posterior marcado por síntomas que afectaron su alimentación y su vida cotidiana.
A varios meses de aquel episodio, la influencer decidió compartir lo ocurrido con su comunidad y convertir su experiencia en una advertencia. Su principal reflexión fue que ninguna búsqueda de resultados estéticos rápidos debería anteponerse al cuidado de la salud.