Cuatro efectivos policiales brindarán testimonio este miércoles en el juicio oral y público contra Cristian “Pity” Álvarez, acusado por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré, en Villa Lugano.
Qué pasará este miércoles en el juicio a Pity Álvarez por el crimen de Cristian Díaz
Cuatro efectivos policiales brindarán testimonio en una nueva audiencia, luego de la declaración de un amigo de la víctima que relató cómo fue el ataque.
La cuarta audiencia del debate comenzará a las 10 en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires.
Cuatro policías, los próximos testigos
La nueva jornada contará con las declaraciones de cuatro policías, quienes serán convocados ante el tribunal integrado por los jueces Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro.
Hasta el momento, Álvarez no prestó declaración ante los magistrados durante el debate oral.
El relato de un amigo de la víctima
En la audiencia realizada el viernes 14 de agosto declaró Carlos Ulises Stiempcich, amigo de Díaz, quien aseguró que intentó intervenir para separar la pelea.
Durante su testimonio, sostuvo que el acusado “le dio un disparo certero en el ojo” a la víctima y que posteriormente efectuó otros tres disparos.
Un juicio suspendido durante años
Álvarez había sido detenido luego de confesar el crimen, pero el inicio del proceso judicial sufrió distintas postergaciones debido a su estado de salud mental.
En 2021, el juicio fue suspendido luego de que el Cuerpo Médico Forense determinara que el músico no se encontraba en condiciones de ser juzgado. Aunque posteriormente se fijó una nueva fecha para 2023, el debate volvió a suspenderse por su situación psiquiátrica.
Finalmente, el proceso se puso en marcha y la causa continúa bajo la calificación de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.
Durante las audiencias realizadas hasta el momento, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados no brindó testimonio y, según se informó, se quedó dormido en varias oportunidades