Por homicidio

Juicio a “Pity” Álvarez: un testigo aseguró que Cristian Díaz recibió “un disparo certero en el ojo”

Se trata de Carlos Ulises Stiempcich, quien intentó separar la pelea que se desató hace ocho años. De acuerdo con su testimonio, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados "le dio un disparo certero en el ojo" a su amigo, y luego lo remató al efectuar otras tres detonaciones.