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Juicio a “Pity” Álvarez: un testigo aseguró que Cristian Díaz recibió “un disparo certero en el ojo”

Se trata de Carlos Ulises Stiempcich, quien intentó separar la pelea que se desató hace ocho años. De acuerdo con su testimonio, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados "le dio un disparo certero en el ojo" a su amigo, y luego lo remató al efectuar otras tres detonaciones.

El músico está acusado de matar a Cristian Díaz a balazos.El músico está acusado de matar a Cristian Díaz a balazos.
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Un amigo de Cristian Maximiliano Díaz, el hombre asesinado de cuatro disparos por Cristian "Pity" Álvarez el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré de Villa Lugano, declaró este viernes en el juicio y consignó que el cantante "le dio" un tiro "certero en el ojo" a la víctima.

“Pity“ Álvarez está acusado por el homicidio simple de Cristian Díaz.“Pity“ Álvarez está acusado por el homicidio simple de Cristian Díaz.

Fuentes del caso informaron que se trata de Carlos Ulises Stiempcich, quien intentó separar la pelea que se desató hace ocho años.

De acuerdo con su testimonio, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados "le dio un disparo certero en el ojo" a su amigo, y luego lo remató al efectuar otras tres detonaciones.

Cristian “Pity” Álvarez junto a sus defensores.Cristian “Pity” Álvarez junto a sus defensores.

Stiempcich solicitó a los magistrados que Álvarez y el público se retiraran de la sala para exponer su relato y dieron lugar a su pedido.

Detalles del incidente según testigos

Además, comparecieron tres vecinos y la encargada del edificio en el que residía el acusado, al tiempo que uno de ellos sostuvo haber escuchado "un primer disparo" y después "la ráfaga de otros tres", según consignó el portal Fiscales.

Mirá tambiénQué dijo Pity Álvarez tras la segunda audiencia por el crimen de Cristian Díaz

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.° 29 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro, dictó un cuarto intermedio hasta el miércoles 19 de agosto con la declaración de otros testigos.

El caso

Álvarez había sido detenido en julio de 2018 tras confesar el crimen, y si bien el debate oral estaba previsto para comenzar tres años después, quedó frenado cuando el Cuerpo Médico Forense concluyó que el cantante presentaba una incapacidad mental que le impedía ser juzgado, debido a su estado psiquiátrico.

En 2021 se suspendió por primera vez el juicio en su contra y, si bien se fijó fecha de inicio de debate oral para 2023, finalmente en marzo de ese año se volvió a caer el proceso por su estado de salud.

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