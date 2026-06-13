El mundo de las redes sociales y el fútbol santafesino sumaron un capítulo impensado este sábado. En la previa del crucial encuentro entre Colón y Defensores de Belgrano en el Estadio Juan Pasquale, una figura acaparó todas las miradas y se convirtió en tendencia inmediata: Sofía Gonet.
Sofía Gonet sorprendió a todos en la previa de Colón: ¿nace una nueva hincha sabalera?
La conocida influencer, popularmente llamada “La Reini”, se mostró en las inmediaciones del estadio de Defensores de Belgrano minutos antes del partido.
La célebre creadora de contenido, conocida en el universo digital como “La Reini”, revolucionó las inmediaciones de la cancha del "Dragón" en Núñez, generando una ola de especulaciones entre los fanáticos rojinegros sobre su simpatía por el club de barrio Centenario.
Una presencia que revolucionó Núñez
Instalada en los accesos al estadio desde temprano, la influencer se mostró activa generando material para plataformas en las que trabaja, rodeada del clima de expectativa que siempre genera la presentación de dos equipos. Con su habitual estilo descontracturado y estampa de alta gama, "La Reini" rompió con la fisonomía clásica de los días de partido en el Juan Pasquale, captando la atención de los presentes y disparando los comentarios en las comunidades sabaleras de X (ex Twitter) e Instagram.
Para el público futbolero que quizás no frecuenta los pasillos de TikTok, Sofía Gonet es una de las referentes de moda y lifestyle más influyentes del país, caracterizada por un lenguaje propio y una audiencia millonaria que replica cada uno de sus movimientos. Verla en un escenario tan ligado al ascenso y a la pasión popular del fútbol argentino fue, cuanto menos, un contraste que nadie quiso pasar por alto.
De la ilusión sabalera a la realidad del "Dragón"
Aunque en un principio la comunidad rojinegra se ilusionó con la posibilidad de que "La Reini" estuviera allí para alentar al conjunto del barrio Centenario, la realidad terminó siendo completamente la contraria. La presencia de la influencer en el Bajo Núñez no estuvo vinculada a ninguna simpatía por los colores de Colón.
Según se pudo constatar, Gonet asistió al Juan Pasquale con el objetivo de generar contenido exclusivo para el medio digital Resumidos. Lejos de sumarse a la marea santafesina, la creadora de contenido participó de una producción especial donde se la vio consustanciada con el ambiente local, pasando y actuando temporalmente como una integrante más de la "barra" de Defensores de Belgrano, lo que desarticuló rápidamente las teorías de un incipiente corazón sabalero.
El color de una tarde distinta
Mientras el plantel sabalero ajustaba los últimos detalles en el vestuario de cara al pitazo inicial de las 15:30, el foco de color ya se había instalado en las afueras con este cruce de mundos tan particular. En una era donde el fútbol y el entretenimiento digital se retroalimentan constantemente, la intervención de figuras ajenas al ámbito estrictamente deportivo demuestra que los partidos de Colón siguen siendo un imán para la atención mediática nacional.
La tarde sumó así una cuota de repercusión digital que matizó la siempre tensa espera del hincha sabalero, dejando en claro que, más allá de las ficciones de las redes y las camisetas ocasionales, la verdadera pasión se dirime exclusivamente dentro del campo de juego.