El fervor de la Copa del Mundo 2026 ya se siente con fuerza en América del Norte, pero las sorpresas no solo se dan dentro del campo de juego. Durante el partido inaugural del Grupo A para el seleccionado de Estados Unidos, todas las miradas en las tribunas de Los Ángeles se las llevó la multipremiada actriz Anya Taylor-Joy.
Anya Taylor-Joy alentó a Estados Unidos en el Mundial con la camiseta argentina
La reconocida actriz se volvió viral durante el debut del seleccionado norteamericano en Los Ángeles. Pese a jugar en su tierra natal, la estrella de Hollywood no ocultó sus raíces y lució los colores argentinos junto a su esposo, Malcolm McRae.
La estrella de Hollywood, que nació en Miami pero vivió gran parte de su primera infancia en Buenos Aires, protagonizó un curioso momento que rápidamente se transformó en un fenómeno viral en las redes sociales: asistió a alentar al conjunto estadounidense vistiendo, de manera impecable, la camiseta de la Selección Argentina.
La presencia de la actriz no pasó desapercibida para las cámaras de la transmisión oficial ni para los fanáticos presentes. Lejos de optar por el clásico atuendo del combinado local, Taylor-Joy decidió rendirle un sentido tributo a sus raíces afectivas. El gesto no quedó ahí, ya que su esposo, el músico Malcolm McRae, la acompañó en la sintonía portando una remera oscura que llevaba impresa la palabra "Argentina" en letras blancas sobre un recuadro celeste.
Un lazo indeleble con el país
Aunque su carrera despegó a nivel global y su fisonomía cosmopolita la sitúa en las principales capitales del mundo, Anya Taylor-Joy siempre dejó en claro que su identidad está fuertemente marcada por el sur del continente. Sus padres la trasladaron a la Argentina pocos meses después de nacer, y allí permaneció hasta los seis años de edad, una etapa clave que forjó su perfecto dominio del castellano con un marcado acento rioplatense que suele lucir con orgullo en cada entrevista internacional.
Este guiño mundialista no hace más que ratificar una costumbre de la actriz, quien en reiteradas oportunidades ha manifestado su nostalgia por las costumbres rioplatenses, sus comidas típicas y sus afectos en el país. En un contexto donde los flashes suelen buscar la estricta etiqueta comercial de las celebridades, la protagonista de Gambito de Dama prefirió serle fiel a su propia historia sentimental.
Estilo retro y mística albiceleste
La prenda elegida por la actriz no tardó en captar la atención de los fanáticos de la moda y los buscadores de tendencias en las plataformas digitales. Lejos de ser una camiseta de juego tradicional, Anya Taylor-Joy lució la musculosa Adidas Originals Selección Argentina AFA Gringback para mujer.
Se trata de una edición especial de la marca de las tres tiras que combina la mística histórica de la indumentaria oficial de la Asociación del Fútbol Argentino con la estética urbana, veraniega y retro característica de su línea Originals. Su diseño casual transformó por completo su look de tribuna en una declaración de estilo que revolucionó las redes sociales.
Como suele ocurrir con cada outfit que visten las celebridades de su calibre, el interés por adquirir la prenda se disparó de forma inmediata tras la viralización de las imágenes en el Los Angeles Stadium. Para quienes deseen imitar el look mundialista de la protagonista de Gambito de Dama, el artículo se encuentra disponible en las principales tiendas virtuales y cadenas de indumentaria deportiva de Argentina a un precio de mercado de $219.999. El impacto visual de la actriz no solo reafirmó su incondicional lazo con el país, sino que convirtió a esta musculosa retro en uno de los objetos de deseo más buscados en pleno arranque de la Copa del Mundo.
Goleada en la cancha y furor en las gradas
En el plano estrictamente deportivo, el seleccionado que conduce el destino del fútbol norteamericano tuvo un debut ideal ante su público. Estados Unidos venció de forma contundente a Paraguay por 4 a 1 en el estadio angelino. Los goles de Folarin Balogun en dos oportunidades, un tanto en contra de Damian Bobadilla tras la asfixiante presión local, y un cierre de gran factura por parte de Gio Reyna decoraron una jornada redonda para la afición estadounidense.
Sin embargo, en las plataformas digitales del país y del mundo, el análisis del juego compartió protagonismo con el video de Anya celebrando los goles locales con los colores albicelestes. La fusión de culturas y la devoción de la actriz por la Argentina volvieron a marcar la agenda de color de una Copa del Mundo que recién empieza, pero que ya regala postales inolvidables para los fanáticos locales.