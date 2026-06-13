Corazón celeste y blanco

Anya Taylor-Joy alentó a Estados Unidos en el Mundial con la camiseta argentina

La reconocida actriz se volvió viral durante el debut del seleccionado norteamericano en Los Ángeles. Pese a jugar en su tierra natal, la estrella de Hollywood no ocultó sus raíces y lució los colores argentinos junto a su esposo, Malcolm McRae.