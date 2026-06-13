Una madrugada que comenzó como una salida nocturna habitual derivó en un verdadero escándalo mediático y judicial. Mientras la Justicia avanza con las primeras medidas tras la denuncia por agresión física presentada por Juana Tinelli contra su expareja, Bautista Cuiña, comenzaron a trascender los primeros detalles sobre el estado actual del joven y la versión que sostiene su círculo íntimo.
Tras la denuncia de Juana Tinelli, revelan cómo se encuentra Bautista Cuiña
Quien alzó la voz para dar luz sobre el panorama del acusado fue Amalia Granata. En diálogo con el programa Intrusos (América), la legisladora por Santa Fe y periodista —vinculada estrechamente por amistad a la familia de Cuiña— describió el impacto emocional que provocó la acusación en el joven, quien no pertenece al ámbito del espectáculo.
El estado del joven y el impacto familiar
El quiebre de la privacidad de Cuiña ante una acusación de tamaña gravedad institucional y pública fue el eje del relato de Granata. El joven se encuentra asimilando el impacto de una imputación que, según su entorno, dista notablemente de la realidad.
'Yo le aconsejé que la denuncie, pero él no quiere. Él está en shock. Imagínense. Es una persona que no está en el medio. Se levantó hoy después de haber salido con sus amigos y se ve en todos los programas de televisión siendo acusado de golpeador', dijo Granata en diálogo con el medio televisivo, remarcando la sorpresa y el desconcierto que impera en el entorno del implicado. En la misma línea, defendió la integridad de la familia frente a la condena social prematura: 'No está bueno que acusen a tu hijo de golpeador cuando no lo es'.
Una versión contrapuesta: lo que habrían registrado las cámaras
La reconstrucción que maneja la familia de Cuiña sitúa el foco del conflicto en una presunta provocación dentro de un boliche de la Costanera porteña. Según el testimonio de la panelista, el episodio se habría desencadenado cuando la hija del conductor televisivo ingresó al sector VIP donde Cuiña compartía una mesa con sus allegados, acompañada por otro joven con quien comenzó a mostrarse afectuosa de manera deliberada.
Al solicitarle que se retirara del sector para evitar tensiones, la situación escaló hacia un terreno violento. 'Ahí ella se pone un poco nerviosa y lo rasguña', afirmó Granata, indicando además que el acusado presenta marcas visibles del ataque físico y que su decisión inmediata fue abandonar las instalaciones para evitar que la discusión pasara a mayores. 'Él tiene los rasguños. Él decide irse del boliche para que no sea un escándalo', detalló, catalogando el vínculo previo de los jóvenes como 'una relación tóxica'.
Ante la gravedad del cruce de acusaciones, la principal línea de defensa técnica de Cuiña se apoya en los soportes tecnológicos del local bailable. 'La familia de él está tranquila porque en el lugar hay cámaras', sentenció Granata.
Avances en la investigación judicial
Los estrados judiciales se mueven con celeridad frente a las denuncias que involucran a figuras de alta exposición pública. Actualmente, la fiscalía interviniente ordenó un estricto relevamiento de las cámaras de seguridad perimetrales e internas del establecimiento de Costanera, además de convocar de forma urgente a testigos presenciales, personal de seguridad del boliche y personal médico que pueda constatar las lesiones denunciadas por ambas partes.
Asimismo, trascendió que el propio Marcelo Tinelli ya habría mantenido contactos privados con los padres del joven tras la radicación de la denuncia formal.