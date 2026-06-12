La modelo e influencer Juanita Tinelli denunció a su expareja, Bautista Cuiña, por presuntas lesiones en un contexto de violencia de género. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de la Ciudad, específicamente de la Unidad Fiscal Norte PCyF, bajo la intervención de la fiscal Lucía Florencia Paglianitti.
Juanita Tinelli denunció a su ex por violencia de género
La modelo e influencer quedó involucrada en una investigación judicial tras un episodio ocurrido en un local de Costanera Norte durante la madrugada porteña.
De acuerdo con la información inicial, el episodio ocurrió durante la madrugada dentro del local “Costa 7070”, ubicado en avenida Costanera Rafael Obligado al 7070, en la zona de Costanera Norte.
El hecho denunciado
Según el parte policial, el hecho se registró cerca de las 5:20 de la mañana, cuando la joven habría denunciado haber recibido un golpe en el rostro por parte de su expareja.
Sin embargo, los efectivos intervinientes señalaron que la denunciante no presentaba lesiones visibles al momento de la intervención. Personal de seguridad del establecimiento intentó localizar al acusado, aunque no logró encontrarlo dentro del lugar.
Intervención policial
En el sitio se hicieron presentes efectivos de la Policía de la Ciudad y una ambulancia del SAME. No obstante, la modelo decidió no ser revisada por el personal médico y se retiró del lugar por sus propios medios.
De acuerdo con fuentes del caso, un empleado de seguridad habría presenciado una discusión previa, aunque no el momento exacto del presunto golpe. Además, el establecimiento cuenta con cámaras de seguridad, las cuales serán clave para la investigación.
La Unidad Fiscal Norte abrió una causa por averiguación de lesiones y ya solicitó el análisis de las grabaciones de seguridad del local. También se prevé la toma de declaraciones a Juanita Tinelli, personal del establecimiento y testigos presentes.