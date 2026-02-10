Romance confirmado

Juana Tinelli y Tomás Mazza blanquearon su amor con un beso frente a las cámaras

La hija menor de Marcelo Tinelli y el reconocido creador de contenido de fitness terminaron con las especulaciones. Durante una transmisión de streaming, la pareja se mostró inseparable y selló el momento con un gesto que rápidamente se volvió viral.