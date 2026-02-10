Juana Tinelli y Tomás Mazza blanquearon su amor con un beso frente a las cámaras
La hija menor de Marcelo Tinelli y el reconocido creador de contenido de fitness terminaron con las especulaciones. Durante una transmisión de streaming, la pareja se mostró inseparable y selló el momento con un gesto que rápidamente se volvió viral.
Juana Tinelli y Tomás Mazza confirmaron su romance.
Lo que comenzó como una serie de rumores y pistas cruzadas en las redes sociales, finalmente tuvo su confirmación oficial este lunes. Juana Tinelli y el popular influencer Tomás Mazza eligieron un contexto descontracturado para oficializar su relación: una transmisión en vivo que terminó con la pareja a los besos, desatando la euforia de sus seguidores y convirtiéndose en tendencia inmediata.
La modelo, que viene de consolidar una carrera internacional en las pasarelas de Europa, y el referente del mundo fitness se mostraron muy cómplices durante el streaming. Entre risas y anécdotas, la tensión romántica fue creciendo hasta que, ante el pedido del público y la naturalidad del momento, se besaron frente a la lente, eliminando cualquier duda sobre el vínculo que los une.
El cruce de dos mundos
Juana (23), la hija menor de Marcelo Tinelli y Paula Robles, ha mantenido históricamente un perfil mucho más reservado que sus hermanos. Sin embargo, su incursión en el mundo de la moda y su vida entre Buenos Aires y París la han puesto bajo el foco mediático constante.
Por su parte, Tomás Mazza es una de las figuras más fuertes del ecosistema digital actual, con millones de seguidores que consumen su contenido diario sobre entrenamiento, nutrición y estilo de vida.
El beso que confirmó el amor.
Este romance marca el encuentro de dos mundos: la herencia del espectáculo tradicional de los Tinelli y la nueva era de los ídolos de plataformas como Instagram y TikTok. Según trascendió, el flechazo se habría producido meses atrás, pero ambos prefirieron mantener el bajo perfil hasta sentirse cómodos para compartirlo con sus respectivas comunidades.
La química entre ambos resultó evidente para los miles de espectadores que siguieron el minuto a minuto de la transmisión, consolidando lo que ya se perfila como el romance joven del año.
La reacción en las redes no se hizo esperar. El video del beso acumuló miles de reproducciones en pocos minutos y los comentarios de apoyo inundaron los perfiles de ambos. Incluso, muchos están pendientes de la reacción del "cabezón" Tinelli, quien suele ser muy cercano a sus hijos y bromear sobre sus parejas en el ámbito público.
Hace varias semanas se especulaba un romance.
Por el momento, la pareja disfruta de este presente en Buenos Aires. Mientras Juana continúa con sus compromisos en el modelaje publicitario y proyectos de diseño, Mazza sigue expandiendo su marca personal en el fitness.
Tras el blanqueo, se espera que empiecen a compartir más postales de su cotidianeidad, una práctica habitual en la pareja que ya se perfila como una de las favoritas de la temporada.