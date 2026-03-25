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Por falta de pruebas

Archivaron la causa de Juanita Tinelli por presuntas amenazas

Según informó Laura Ubfal, la modelo se habría negado a brindar su celular a la Justicia para corroborar la denuncia.

La decisión de la Justicia estaría vinculada a la propia influencer, quien se negó desde un principio a entregar su celular.La decisión de la Justicia estaría vinculada a la propia influencer, quien se negó desde un principio a entregar su celular.
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La causa judicial iniciada a raíz de una denuncia por presuntas amenazas telefónicas contra Juanita Tinelli y su familia fue archivada por falta de pruebas, informó la periodista Laura Ubfal.

La conductora de La Linterna contó los detalles de la investigación que llevó a la fiscalía a tomar esta determinación con la causa iniciada el pasado 30 de octubre.

“Una amenaza horrible para ella y su familia que se la endilgaban a un señor que, después, terminó siendo el comprador de Telefe, Gustavo Scaglione”, explicó Ubfal sobre la versión de Juanita. “Obvio que parecía algún trucho que llamó y dijo ese nombre”, desestimó, sosteniendo que se trataba de una usurpación de identidad.

Laura Ubfal y una nueva polémica.Laura Ubfal contó los detalles de la investigación.

La decisión de la Justicia estaría vinculada a la propia influencer, quien se negó desde un principio a entregar su celular, imposibilitando la obtención de evidencia material: “Ella se asustó y borró el mensaje, entonces cuando la Justicia le pidió su teléfono para corroborar de dónde vino la llamada, ella no quiso entregar su celular; nunca se pudo comprobar nada”.

De esta forma, las autoridades de la investigación determinaron que la causa quede archivada e, inclusive, “Juanita tendría que retractarse”: “Lo que comprobó la Justicia fue que la llamada nunca existió”.

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