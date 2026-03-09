Juanita Tinelli y Tomás Mazza se separaron: los motivos del fin del romance

El amor llegó a su fin. Lo que comenzó como un romance de verano cargado de likes, comentarios cómplices en Instagram y una exposición mediática de alto perfil, terminó de manera abrupta. Juanita Tinelli y Tomás Mazza ya no están juntos, y la noticia ha generado un verdadero sismo en el mundo de la farándula argentina.
Los rumores comenzaron a circular hace apenas unos días, cuando los seguidores más atentos notaron un detalle que hoy es moneda corriente en las separaciones de la "Generación Z": el unfollow mutuo.
Juanita, que actualmente divide su tiempo entre las pasarelas de Europa y las visitas familiares en Buenos Aires, dejó de compartir contenido junto al joven que se volvió viral por su transformación física y su contenido fitness.
Por su parte, Mazza fue el primero en romper el silencio de manera indirecta a través de sus plataformas. Ante la insistencia de sus fans sobre la ausencia de la modelo en sus historias, el influencer dejó entrever que los caminos de ambos habían tomado rumbos distintos.
"Es así la vida", fue una de las frases que resonó, marcando el tono de una separación que, aunque pacífica en apariencia, parece definitiva.
Ruptura confirmada.
Los motivos: distancia y estilos de vida
Si bien ninguno de los dos ha emitido un comunicado formal detallando los pormenores, el entorno cercano a la hija de Marcelo Tinelli sugiere que la distancia geográfica fue el principal detonante. Juanita está profundamente enfocada en su carrera internacional como modelo de alta costura, lo que le exige viajes constantes a París y Milán.
En contrapartida, la vida de Tomás Mazza está fuertemente arraigada en Argentina, donde gestiona sus entrenamientos, sus marcas y su comunidad de seguidores. Esta incompatibilidad de agendas, sumada a la intensidad con la que vivieron el romance desde el primer día, habría desgastado el vínculo más rápido de lo esperado.
La hija de Marcelo Tinelli y el reconocido influencer fitness confirmaron su ruptura.
El impacto en el clan Tinelli
La relación contaba con el "visto bueno" del conductor más famoso del país. Marcelo Tinelli se había mostrado simpático ante el noviazgo, llegando incluso a interactuar en redes sociales con su exyerno.
Sin embargo, la prioridad de la familia siempre ha sido el bienestar emocional de Juanita, quien a sus 23 años busca consolidarse en la industria de la moda sin las ataduras de un compromiso que le impida crecer profesionalmente.
Por el momento, Juanita se refugia en el trabajo y en el círculo íntimo de sus hermanos, mientras que Mazza continúa enfocado en sus rutinas de gimnasio, tratando de dejar atrás la exposición que significó ser, por unos meses, el hombre que conquistó a la menor de las Tinelli.