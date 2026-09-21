Homero Pettinato atravesó un momento de tensión durante una emisión de "Sería Increíble", el programa que conduce en OLGA. En pleno vivo, el comunicador advirtió la presencia frente al estudio de un hombre al que señaló como quien venía hostigándolo desde hacía meses y decidió contar públicamente lo que estaba sucediendo.
Un hombre amenazó de muerte a Homero Pettinato durante una transmisión en vivo
El comunicador había interrumpido su programa en OLGA después de advertir la presencia de un hombre frente al estudio. Tras contar que recibía amenazas desde hacía meses, se difundieron las imágenes de la cámara de seguridad que registraron la escena.
Ahora, además, se conocieron las imágenes de la cámara de seguridad que registraron la escena desde el exterior del estudio. La grabación permite observar el momento en que el hombre se acerca a la vidriera, permanece unos segundos mirando hacia el interior y realiza un gesto que Pettinato interpretó como una amenaza.
El episodio se produjo después de una serie de intimidaciones que, según relató el propio conductor, habían comenzado cuando mantenía una relación con Sofía "La Reini" Gonet. Pettinato aseguró que el hombre estaba obsesionado con su expareja y que las amenazas habían continuado incluso después de la separación.
Pettinato contó al aire lo que estaba pasando
Durante la transmisión, Pettinato interrumpió el desarrollo habitual del programa y explicó a sus compañeros y espectadores por qué había reaccionado de esa manera.
"Cuando yo me puse de novio con ella, se obsesionó de manera muy violenta conmigo y me empezó a escribir que me iba a matar, que iba a venir a Olga a pegarme un tiro en la cabeza", relató.
Según contó, durante un tiempo había considerado que el peligro estaba lejos y que la situación podía quedar limitada a mensajes y redes sociales. Sin embargo, su percepción cambió cuando reconoció al hombre frente al estudio.
"Recién levanté la cabeza y lo veo mirándome fijo desde la parte de afuera del estudio y haciéndome una seña de que me va a matar. Finalmente se apersonó; siempre sentí lejano el peligro", afirmó.
El comunicador también sostuvo que el hombre tendría varias cuentas falsas en redes sociales y manifestó que, según su versión, estaría obsesionado con Gonet. "Tiene muchas cuentas falsas además de la suya y está obsesionado con Sofi. Tiene tatuado sus ojos, la espalda, el brazo", señaló durante el vivo.
Qué muestran las imágenes de seguridad
Luego de que Pettinato relatara el episodio al aire, OLGA difundió las imágenes registradas por una cámara de seguridad ubicada en las inmediaciones del estudio.
En la grabación se observa al hombre acercarse a la vidriera y mirar hacia el interior del lugar. Después de permanecer unos instantes frente al estudio, dirige su atención hacia Pettinato y realiza un movimiento con una de sus manos.
El gesto consiste en pasar dos dedos por la zona del cuello de manera horizontal, una señal que suele interpretarse como una amenaza de muerte. Tras realizarlo, el hombre se aleja del lugar.
Las imágenes aportaron un registro visual al episodio que hasta ese momento había sido conocido principalmente a través del relato del conductor y de su denuncia pública.
"Me dio miedo de verdad"
Pettinato reconoció que la aparición del hombre frente a OLGA modificó la manera en que él y su entorno percibían la situación.
Según explicó, algunos de los episodios anteriores habían sido tomados con cierta distancia e incluso habían llegado a considerarse parte de un "imaginario gracioso". La presencia física del hombre frente al estudio cambió ese escenario.
"Lo grave es que ahora vino a la puerta de Olga y me amenazó adelante de todos ustedes, algo que ya me dio miedo de verdad", expresó.
La situación generó preocupación entre sus compañeros y llevó al comunicador a retirarse del programa para dirigirse a realizar la denuncia correspondiente.
La denuncia de Homero Pettinato
Antes de abandonar el estudio, Pettinato explicó que había decidido hacer público el episodio para dejar constancia de lo ocurrido.
"Quería hacerlo público por si ahora salgo y me pega un tiro en la cabeza", expresó durante la transmisión.
Después del episodio, se dirigió a una comisaría para formalizar la denuncia contra el hombre al que había señalado durante el vivo. El caso pasó así de las amenazas que, según su relato, se habían producido durante meses a través de mensajes y redes sociales a una situación presencial frente al estudio de streaming.
Además, según trascendió posteriormente, Pettinato solicitó medidas de protección, entre ellas una restricción perimetral y un botón antipánico. También pidió mayor presencia policial en el canal y/o en su domicilio.
La difusión de las imágenes de seguridad sumó ahora un nuevo elemento al episodio que había interrumpido la transmisión de OLGA y que el propio Pettinato decidió hacer público en pleno programa.