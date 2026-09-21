Interviene la justicia

Un hombre amenazó de muerte a Homero Pettinato durante una transmisión en vivo

El comunicador había interrumpido su programa en OLGA después de advertir la presencia de un hombre frente al estudio. Tras contar que recibía amenazas desde hacía meses, se difundieron las imágenes de la cámara de seguridad que registraron la escena.