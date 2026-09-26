Identificado por la policía

Matanza de aves en Laguna Setúbal: el influencer no quedó preso y requisas de casas en barrio El Pozo

Investigadores de la Policía de Santa Fe lograron identificar a la persona vinculada con las publicaciones en redes sociales que mostraban aves silvestres abatidas y establecieron distintos domicilios relacionados con la pesquisa. A partir de esa información realizaron diligencias en barrio El Pozo, donde encontraron armas de fuego correctamente registradas, aunque no hallaron ejemplares de fauna muertos ni restos biológicos recientes.