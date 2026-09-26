Matanza de aves en Laguna Setúbal: el influencer no quedó preso y requisas de casas en barrio El Pozo

La investigación por las publicaciones en redes sociales vinculadas con la presunta caza de aves silvestres en la zona de la laguna Setúbal avanzó durante las últimas horas con una serie de procedimientos realizados en barrio El Pozo.
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Investigadores de la Policía de Santa Fe lograron identificar a la persona vinculada con las publicaciones en redes sociales que mostraban aves silvestres abatidas y establecieron distintos domicilios relacionados con la pesquisa. A partir de esa información realizaron diligencias en barrio El Pozo, donde encontraron armas de fuego correctamente registradas, aunque no hallaron ejemplares de fauna muertos ni restos biológicos recientes.
Durante la tarde y la noche del viernes, efectivos de la Comisaría 25ª y de la Dirección General de Seguridad Rural "Los Pumas" trabajaron de manera conjunta para profundizar las averiguaciones iniciadas a partir del material difundido públicamente.
La pesquisa comenzó con el análisis de fotografías, videos y otros registros publicados en distintas plataformas digitales, donde se observaban imágenes relacionadas con la captura y exhibición de ejemplares de aves silvestres.
A partir de esas averiguaciones, los investigadores lograron individualizar a la persona relacionada con las publicaciones y establecer distintos domicilios vinculados con la investigación. Con esa información se avanzó posteriormente con las medidas dispuestas para profundizar la pesquisa.
Los procedimientos incluyeron entrevistas, requisas domiciliarias voluntarias, inspecciones, verificaciones y constataciones en distintos lugares. Las tareas fueron desarrolladas de manera coordinada por personal de la dependencia policial de barrio El Pozo y agentes especializados en delitos y contravenciones vinculados con la fauna.
Armas registradas
Durante una de las inspecciones los investigadores encontraron armas de fuego y otros elementos que podían estar relacionados con actividades de caza.
Sin embargo, el control de la documentación determinó que las armas estaban debidamente registradas y contaban con la documentación exigida. Por ese motivo, no fueron secuestradas.
Los policías también revisaron distintos sectores del inmueble en busca de indicios que pudieran vincularlo con la captura de fauna silvestre. En ese procedimiento no se encontraron aves muertas, piezas faenadas, restos biológicos recientes ni ejemplares de fauna silvestre.
Todo lo constatado durante las diligencias fue informado al Ministerio Público de la Acusación. Desde allí se impartieron las directivas para que la investigación continúe mediante las actuaciones sumariales correspondientes.
Hasta el momento no se dispusieron medidas privativas de la libertad y tampoco hubo personas detenidas como consecuencia de los procedimientos.
La investigación continúa
En paralelo con la investigación judicial, se confeccionaron las actuaciones administrativas que serán remitidas a los organismos provinciales competentes en materia de fauna y ambiente.
La intervención conjunta de la Comisaría 25ª y de "Los Pumas" permitió reunir en una misma investigación tareas de campo, análisis de información y conocimiento especializado sobre fauna silvestre.
Las actuaciones se desarrollaron con conocimiento de la Agrupación Unidades de Orden Público, dentro del esquema operativo de la Unidad Regional I del Departamento La Capital.
Ahora será la Justicia, junto con los organismos provinciales con competencia específica, la que deberá determinar el alcance de los hechos investigados y establecer si el material difundido en redes sociales permite acreditar una infracción o eventual delito relacionado con la caza de fauna silvestre.
Por lo pronto, la pesquisa dejó un avance concreto: los investigadores lograron individualizar a la persona vinculada con las publicaciones y determinar distintos domicilios relacionados con el caso. Esa información permitió desplegar los procedimientos realizados el jueves y mantener abierta una investigación que comenzó a partir de imágenes difundidas públicamente.