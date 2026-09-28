Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé
Continúan los cambios en la circulación por las obras del nuevo puente y sus accesos. En Santo Tomé, el tránsito que utilizaba el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe desviarse por Macia, Colón y Mitre.
En la cabecera santafesina funciona un desvío para el tránsito hacia Santa Fe por la nueva traza norte. La mano hacia Santo Tomé funciona con doble sentido desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.
RN A012
Permanece cortado para todo tipo de vehículos el tramo comprendido entre la RP 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja Ruta 9, debido a trabajos de reparación y mantenimiento. Hay desvíos en los cruces con RN 34 y RP 25. Se solicita prever demoras.
RN 174 – Puente Rosario-Victoria
Continúan los trabajos en la calzada, a la altura del km 59,2. El tránsito circula de manera alternada durante las 24 horas y pueden registrarse demoras. Se recomienda reducir la velocidad y respetar la señalización.
Cortes por trabajos de ASSA
Debido a la ejecución de trabajos correspondientes a la rehabilitación del colector cloacal en Bv. Pellegrini y 9 de Julio, se realizará un corte total de 9 de Julio, sin posibilidad de continuar hacia el norte. Se podrá doblar hacia Bv. Pellegrini en dirección este.
El corte está previsto para el lunes 28/09 a partir de las 09 hs. y se estima que finalizará el martes alrededor de las 18 h.
Desvíos de colectivos por trabajos de ASSA
Desde las 09:00 hs. del lunes 28/09 hasta las 18.00 hs (aproximadamente) del martes 29/09, se dispuso la alteración del recorrido para las siguientes líneas afectadas:
Zona Afectada: cruce de cantero central de 9 de Julio y Bv. Pellegrini
LÍNEA 1 – 15 - 18 (vuelta): de recorrido habitual por 9 de julio – Obispo Gelabert – Cándido Pujato – Facundo Zuviria a recorrido habitual. Parada de Facundo Zuviria y Cándido Pujato se traslada momentáneamente a Facundo Zuviria y Mariano Comas.