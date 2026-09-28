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Por qué se celebra el Día del Empleado de Comercio y que pasará en Santa Fe

La fecha oficial es el 26 de septiembre. Al caer sábado se establecieron cambios en ciertos municipios santafesinos.

Aristóbulo del Valle, una de las avenidas más extensas y transitadas de la capital santafesina. Foto: Pablo Aguirre / ArchivoAristóbulo del Valle, una de las avenidas más extensas y transitadas de la capital santafesina. Foto: Pablo Aguirre / Archivo
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El Día del Empleado de Comercio se fijó por norma el 26 de septiembre de cada año, establecido por la Ley Nacional 26.541 para Argentina.

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Por qué se traslada

Para este año 2026, la representantes gremiales de Argentina y las correspondientes regiones del país junto a las cámaras empresarias acordaron trasladar el descanso laboral al lunes 28 de septiembre.

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Este es el caso de la ciudad de Santa Fe, donde se aplica el descanso para los comercios este lunes.

Peatonal San Martin, Comercio. Foto: Guillermo Di SalvatorePeatonal San Martin. Foto: Guillermo Di Salvatore

Al caer sábado 26, el traslado garantiza que los trabajadores disfruten del feriado sin actividad comercial en supermercados, centros comerciales y locales del sector.

En algunas ciudades que aplican de manera estricta la Ley Provincial 13.441 (Ley de Descanso Dominical), la conmemoración puede corresponder al último miércoles de septiembre, salvo que los sindicatos locales y las cámaras mercantiles de la zona adhieran al traslado general del lunes 28.

Imagen aérea de la ciudad de Santa Fe. Crédito: Fernando NicolaImagen aérea de la ciudad de Santa Fe. Crédito: Fernando Nicola

Este ejemplo de aplicación es el que utilizarán en las ciudades de Santo Tomé y Sauce Viejo, teniendo descanso del comercio el miércoles próximo.

Por qué se celebra

La fecha conmemora la sanción de la Ley N.° 11.729 el 26 de septiembre de 1934. Esta iniciativa, promovida históricamente por Alfredo Palacios, modificó el Código de Comercio e instauró por primera vez en Argentina derechos laborales fundamentales para el sector mercantil, tales como la indemnización por despido, la licencia por enfermedad, las vacaciones pagadas y el preaviso.

En noviembre de 2009, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 26.541, declarando oficialmente el 26 de septiembre como el Día del Empleado de Comercio con carácter de día de descanso asimilable a un feriado nacional para todos los trabajadores alcanzados por el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.

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