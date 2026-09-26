La jornada comenzó a las 18 con la presentación de la Red de Coros y Orquestas y de Julia Mancilla.
Históricas jornadas deportivas
Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 ya son historia: emotivo cierre
A las 19 comenzó el acto oficial, con el desfile de abanderados, delegaciones y voluntarios, además de los discursos de las autoridades. A las 20 será el turno de la Fiesta Bresh y, una hora más tarde, se realizará el show de Cacho Deicas y Virginia Tola.
El Capi, la mascota de los Suramericanos, todo un símbolo.
Desde las 19 se desarrolló el acto oficial, con el desfile de abanderados, delegaciones y voluntarios, además de los discursos de las autoridades.
A las 20 será el turno de la Fiesta Bresh y, una hora más tarde, se realizará el show de Cacho Deicas y Virginia Tola.
Sobre el Autor
#TEMAS: