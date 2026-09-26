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Maximiliano Pullaro
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Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 ya son historia: emotivo cierre

A las 19 comenzó el acto oficial, con el desfile de abanderados, delegaciones y voluntarios, además de los discursos de las autoridades. A las 20 será el turno de la Fiesta Bresh y, una hora más tarde, se realizará el show de Cacho Deicas y Virginia Tola.

El Capi, la mascota de los Suramericanos, todo un símbolo.El Capi, la mascota de los Suramericanos, todo un símbolo.
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La jornada comenzó a las 18 con la presentación de la Red de Coros y Orquestas y de Julia Mancilla.

Desde las 19 se desarrolló el acto oficial, con el desfile de abanderados, delegaciones y voluntarios, además de los discursos de las autoridades.

A las 20 será el turno de la Fiesta Bresh y, una hora más tarde, se realizará el show de Cacho Deicas y Virginia Tola.


12 - 26 de septiembre de 2026
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