Históricas jornadas deportivas

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 ya son historia: emotivo cierre

A las 19 comenzó el acto oficial, con el desfile de abanderados, delegaciones y voluntarios, además de los discursos de las autoridades. A las 20 será el turno de la Fiesta Bresh y, una hora más tarde, se realizará el show de Cacho Deicas y Virginia Tola.