Argentina cerró los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con una cosecha superior a la que había conseguido cuatro años atrás en Asunción. La delegación nacional terminó segunda en el medallero general, con 81 medallas de oro, 87 de plata y 125 de bronce, para alcanzar un total de 293 preseas.
Argentina cerró Santa Fe 2026 con más medallas que en Asunción 2022
La delegación nacional terminó segunda, con 81 oros, 87 platas y 125 bronces. En Paraguay había quedado tercera con 58, 65 y 74 preseas. El total aumentó en 96.
La comparación con la edición anterior muestra un crecimiento en todos los rubros. En Paraguay, en 2022, Argentina había conseguido 58 oros, 65 platas y 74 bronces, con un total de 197 medallas, registro que le permitió finalizar en el tercer puesto.
El resultado conseguido en Santa Fe representa, por lo tanto, 23 medallas doradas más, 22 plateadas más y 51 de bronce adicionales. En el acumulado general, la diferencia asciende a 96 preseas entre una edición y otra.
La delegación nacional no solamente aumentó su producción, sino que también logró avanzar una posición en la clasificación. Después del tercer puesto alcanzado en Asunción, esta vez quedó segunda, detrás de Brasil y por delante de Colombia.
Más títulos
El crecimiento más visible aparece en las medallas de oro. Argentina pasó de 58 en Asunción a 81 en Santa Fe, un incremento de casi el 40 por ciento en la principal categoría del medallero.
La diferencia también fue considerable entre las preseas de plata. Las 65 conseguidas en Paraguay se transformaron en 87 en la competencia disputada en territorio argentino. En tanto, los 74 bronces de 2022 aumentaron hasta 125 en esta edición.
En conjunto, Argentina pasó de 197 a 293 medallas. Es decir, la producción aumentó en 96 preseas, un crecimiento cercano al 49% respecto de la competencia disputada en Asunción.
En Paraguay, la delegación había regresado al podio después de tres ediciones consecutivas en las que había terminado cuarta: Medellín 2010, Santiago 2014 y Cochabamba 2018. En aquella oportunidad, además, había superado ampliamente las 165 medallas conseguidas en Cochabamba.
Santa Fe permitió dar un nuevo paso en esa evolución. La delegación nacional consiguió más títulos y más podios, mientras que Brasil volvió a quedarse con el primer lugar de la clasificación general.
Segundo lugar
El medallero final de Santa Fe 2026 quedó encabezado por Brasil, que terminó con 122 oros, 107 platas y 83 bronces, para un total de 312 medallas. Argentina quedó segunda con sus 293 preseas, mientras que Colombia completó el podio con 69 oros, 61 platas y 62 bronces, 192 en total.
La diferencia con Colombia también muestra la distancia que Argentina logró establecer en esta edición. La delegación nacional terminó con 12 medallas de oro más y 101 preseas totales de ventaja sobre el tercer puesto.
En Asunción, en cambio, Argentina había terminado detrás de Brasil y Colombia. El medallero de aquella edición tuvo a Brasil con 319 medallas, Colombia con 255 y Argentina con 197.
La comparación entre ambos Juegos Suramericanos deja así un resultado concreto: Argentina mejoró su actuación de 2022 en los tres tipos de medallas y también avanzó un lugar en la clasificación general.
De las 197 preseas de Asunción se pasó a 293 en Santa Fe. De los 58 oros se llegó a 81. Y del tercer puesto se avanzó al segundo.
Con la competencia ya finalizada, los números permiten establecer la evolución completa entre ambas ediciones: más títulos, más podios y una mejor ubicación para la delegación argentina en Santa Fe 2026.