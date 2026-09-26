Terminaron los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y la delegación de Brasil fue la ganadora de la cita deportiva conquistando con claridad el medallero.
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Terminaron los Suramericanos Santa Fe 2026: cómo quedó el medallero final
Brasil es el gran ganador con 122 medallas de oro, 107 de plata y 83 de bronce Argentina finalizó segunda con 81 doradas, 87 plateadas y 125 de bronce.. Colombia completó el podio.
Buen desempeño de la delegación albiceleste.
Las preseas y la mascota de los Juegos.
La verdeamarela cerró el certamen con 122 medallas de oro, 107 de plata y 83 de bronce (312). Por su parte, Argentina finalizó segunda con 81 doradas, 87 plateadas y 125 de bronce (293). Colombia completó el podio con 69, 61 y 62, respectivamente (192).
Un escalón por debajo se acomodan Chile, Venezuela y Perú. La delegación de Uruguay finalizó séptima y Ecuador octava. Por su parte, Paraguay culminó noveno y Panamá cerró los 10 primeros lugares.
El medallero final
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