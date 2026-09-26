En una apasionante final, Argentina se quedó con la medalla de oro en Handball tras el empate de Los Gladiadores ante Chile por 27-27 en el Invencible Santa Fe.
Los Gladiadores se quedaron con el oro tras una vibrante final con Chile
El seleccionado argentino de handball empató con su par trasandino por 27-27 y la diferencia de gol le terminó dando el título. Con este resultado, el equipo clasificó a los Panamericanos.
Con este resultado, el equipo clasificó a los Panamericanos.
El encuentro tuvo un desarrollo equilibrado de principio a fin. Los dos equipos llegaron a esta última presentación con cuatro victorias y ninguna derrota, por lo que el duelo enfrentó a los dos principales protagonistas de la etapa clasificatoria.
El primer tiempo mostró una paridad absoluta. Argentina y Chile intercambiaron goles durante los 30 minutos y llegaron al descanso igualados 15-15, en un partido que mantuvo la incertidumbre hasta el final.
Para el conjunto argentino, Tobias Torossian fue el máximo anotador. El jugador convirtió ocho goles sobre diez lanzamientos, con una efectividad del 80%. También tuvo una destacada actuación Pedro Martínez Cami, quien aportó cuatro tantos y ocho asistencias desde la posición de central.
Julián Souto Cueto sumó cinco goles con una efectividad del 83%. Además, convirtió los dos lanzamientos de siete metros que ejecutó.
Paridad total
Chile también encontró respuestas ofensivas para sostener el ritmo del seleccionado argentino. Erwin Feuchtmann fue el goleador del equipo trasandino, con ocho tantos, cuatro de ellos mediante lanzamientos de siete metros. Para conseguirlos necesitó 17 lanzamientos.
Danilo Salgado aportó cuatro goles desde el extremo izquierdo, mientras que Maximiliano Cabrera y Benjamín Illesca marcaron tres tantos cada uno.
El segundo tiempo mantuvo la misma dinámica que el primero. Ninguno de los dos equipos logró establecer una diferencia considerable y el marcador volvió a transitar por una marcada igualdad hasta los últimos minutos.
Bautista Torossian convirtió cuatro goles y entregó tres asistencias para Argentina, mientras que Santiago Laborde aportó dos tantos desde la posición de pivote.
En los arcos también hubo actuaciones importantes. El arquero chileno Esteban Menanteau enfrentó 37 lanzamientos y terminó con 12 atajadas, para una efectividad del 32%. Del lado argentino, Agustín Forlino disputó 52 minutos y registró 11 intervenciones sobre 36 tiros recibidos, con un 31% de efectividad.
Cierre invicto
Las estadísticas también reflejaron la paridad del partido. Argentina convirtió 27 de sus 46 lanzamientos, con una efectividad del 59%, mientras que Chile anotó 27 de 47, equivalente al 57%.
En materia disciplinaria, el conjunto argentino recibió seis exclusiones de dos minutos, contra cuatro de Chile. Sin embargo, la diferencia no alcanzó para modificar el desarrollo del encuentro.
Argentina había llegado a esta última fecha después de derrotar a Paraguay por 27-17, a Brasil por 18-17, a Perú por 41-11 y a Uruguay por 31-17.
Chile, por su parte, había superado a Perú 40-21, a Paraguay 31-20, a Uruguay 36-22 y a Brasil 31-30.
El 27-27 definitivo permitió que ambos seleccionados cerraran la etapa de todos contra todos sin derrotas. Fue, además, el desenlace de un partido que mostró durante una hora la marcada paridad entre dos equipos que estuvieron entre los principales protagonistas del handball masculino en Santa Fe 2026.