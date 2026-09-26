Lautaro Midón se quedó con la medalla de oro en el tenis masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. En una definición completamente argentina, el máximo favorito derrotó a Juan Manuel La Serna por 6-3 y 6-2 y se consagró campeón tras una hora y 24 minutos de juego.
Triple podio argentino en tenis masculino
Lautaro Midón venció 6-3 y 6-2 a Juan Manuel La Serna en la definición del tenis masculino y se consagró campeón sin perder un set. Mientras que Luciano Ambrogi conquistó el bronce.
La final se disputó este sábado en la cancha 5 del Hipódromo Óvalo y enfrentó a los dos representantes argentinos que habían llegado a la definición sin ceder un solo set durante el torneo.
Midón, segundo del mundo y primer preclasificado de la competencia, tomó el control desde el comienzo. Sacó en el primer game y rápidamente marcó el ritmo del partido frente a La Serna, tercer cabeza de serie.
Dominio de Midón
El primer set tuvo una duración de 46 minutos y quedó en manos de Midón por 6-3. El campeón consiguió quebrar dos veces el servicio de su compatriota sobre cuatro oportunidades y sostuvo una importante eficacia con su saque.
La diferencia también quedó reflejada en los números. La Serna apenas pudo ganar 10 de los 44 puntos disputados cuando recibió durante el primer parcial, mientras Midón encontró respuestas para mantener la iniciativa y cerrar el capítulo inicial.
El segundo set mostró todavía mayor dominio del máximo favorito. Midón necesitó 38 minutos para imponerse 6-2 y sentenciar la final.
Uno de los aspectos destacados de su actuación estuvo en el segundo servicio: ganó ocho de los 11 puntos jugados con ese golpe, para una efectividad del 73%. Además, consiguió sus tres aces del partido durante este parcial.
La Serna, por su parte, no logró aprovechar ninguna de las oportunidades de quiebre que tuvo en el segundo set y solamente ganó cuatro de los 20 puntos en los que recibió.
Oro argentino
Los números generales también reflejaron la diferencia que consiguió establecer Midón durante la definición. El campeón ganó 64 puntos en total contra 48 de La Serna y convirtió cuatro de sus ocho oportunidades de quiebre, mientras que su rival aprovechó una de seis.
Midón terminó con una efectividad del 74% en los puntos disputados con su primer servicio y ganó el 55% de los puntos con el segundo. En el caso de La Serna, uno de sus principales problemas estuvo justamente en el segundo saque: apenas ganó tres de los 14 puntos disputados en esa situación, equivalente al 21%.
El camino de ambos hacia la final había sido idéntico en un aspecto fundamental: ninguno perdió un set. Tanto Midón como La Serna ganaron por 2-0 sus respectivos partidos de octavos de final, cuartos de final y semifinales.
La definición, sin embargo, tuvo un claro dominador. Midón sostuvo su condición de máximo favorito y completó un torneo perfecto para quedarse con el oro en el tenis masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
La medalla de plata quedó para La Serna, mientras que Argentina logró colocar a tres representantes en los primeros lugares del podio, ya que Luciano Ambrogi conquistó el bronce en polvo de ladrillo.