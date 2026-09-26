Argentina cayó 8-6 ante Perú en una semifinal de alto voltaje del tenis de mesa por equipos masculino y, aunque quedó fuera de la definición por el oro, se aseguró una medalla de bronce en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
Argentina sumó medalla de bronce en Tenis de Mesa
El equipo nacional cayó 8-6 en una semifinal muy pareja, pero el resultado le permitió garantizar un lugar en el podio de la competencia por equipos.
El encuentro se disputó en el CAP Estadio Salvador Bonilla y se extendió durante dos horas y 21 minutos. La serie llegó hasta el quinto partido individual, con una definición ajustada que finalmente quedó en manos de la representación peruana.
Para Argentina, el resultado significó igualmente subir al podio. El equipo nacional terminó entre los tres mejores de la competencia y sumó una nueva medalla para la delegación argentina en Santa Fe 2026.
Serie equilibrada
La semifinal comenzó con el partido de dobles. Horacio Cifuentes y Santiago Lorenzo representaron a Argentina frente a la dupla peruana integrada por Carlos Fernandez y Felipe Duffoo. Perú se impuso en los dos primeros juegos por 11-5 y 11-4, aunque Argentina reaccionó y descontó con un 11-6. Finalmente, los argentinos cedieron el encuentro por 2-1.
La respuesta argentina llegó inmediatamente. Francisco Sanchi enfrentó a Rodrigo Hidalgo y, después de perder el primer juego por 11-6, logró dar vuelta el partido. Se impuso 11-6 en el segundo y ganó el tercero por 11-9 para igualar la serie.
El tercer cruce volvió a favorecer a Argentina. Horacio Cifuentes se midió con Felipe Duffoo en otro duelo cerrado. El peruano se quedó con el primer juego por 14-12, pero Cifuentes reaccionó y ganó los dos siguientes por 11-9 y 11-5. De esa manera, Argentina pasó al frente 2-1 en la serie.
La definición quedó entonces abierta para los dos equipos.
Perú lo cerró
Santiago Lorenzo tuvo la posibilidad de darle el triunfo a Argentina en el cuarto partido, pero Rodrigo Hidalgo consiguió recuperarse después de un comienzo adverso. Lorenzo ganó el primer juego 11-3, aunque el peruano respondió con un contundente 11-2 en el segundo.
El tercer juego fue el más ajustado: Hidalgo terminó imponiéndose 14-12 y llevó la semifinal al quinto y último partido.
En el duelo decisivo, Carlos Fernandez enfrentó a Francisco Sanchi y logró cerrar la clasificación peruana en dos juegos consecutivos. El representante de Perú ganó 11-9 y 11-8 para establecer el 8-6 definitivo y avanzar a la final.
Argentina quedó así sin posibilidades de disputar el oro, pero con la medalla de bronce asegurada por haber alcanzado las semifinales de la competencia por equipos.
En las estadísticas generales, Perú terminó con 132 puntos ganados contra 124 de Argentina. El equipo argentino, además, mostró capacidad para recuperarse de situaciones adversas: superó tres desventajas durante la serie contra dos de Perú y registró la racha más extensa de puntos consecutivos, con siete.
La caída en la semifinal no impidió que el tenis de mesa argentino se asegurara un lugar en el podio de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.