La escalada deportiva vivió una jornada inolvidable en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Tras una definición repleta de emoción, resistencia y precisión sobre el muro, los grandes protagonistas de la competencia compartieron sus impresiones, la preparación detrás de sus logros y el caluroso acompañamiento que recibieron en la capital santafesina.
Escalada en los Suramericanos: una definición al límite y los sueños olímpicos de sus protagonistas
La chilena Martina Castro y su compatriota Joaquín Urrutia celebraron sus medallas doradas apuntando a grandes metas internacionales, mientras que la brasileña Anja Kohler valoró su presea de plata; todos destacaron el aliento del público santafesino y la experiencia en la Villa._
Martina Castro: "Divertirme mientras escalo es la clave"
Para la joven escaladora chilena Martina Castro, la conquista dorada representó la recompensa a años de dedicación constante: "Ganar esta medalla se siente como algo irreal, lo significa todo. Demuestra que el esfuerzo da resultado y que divertirme mientras escalo y pasarla bien es la clave para conseguir esto", expresó emocionada.
Castro contó que se inició en la disciplina a los seis años en un muro de su colegio y que a los 13 descubrió su pasión por la competencia y ese "plus de motivación" que le genera desafiarse a sí misma.
Respecto a su preparación para los Juegos, destacó el trabajo realizado en su país y el rodaje internacional: "Hice un circuito de Copa del Mundo a inicios de este año que me dio mucha experiencia, y luego mantuve eso en Chile con mis entrenadores".
Asimismo, elogió el ambiente vivido en la sede y la calidez de la gente: "El público apoya a todo el mundo independientemente de si eres argentino o no, y eso se agradece muchísimo. La experiencia en la Villa y la atención de los voluntarios ha sido de un diez".
Anja Kohler: "Es duro quedar tan cerca, pero sigue siendo una medalla muy valiosa"
La brasileña Anja Kohler se adjudicó la medalla de plata tras una definición sumamente ajustada en la que igualó en el top de la ruta con la ganadora, definidas por escasa diferencia de tiempo: "Tristemente no fue el oro, sino la medalla de plata. En la clasificación y en la final tuvimos el mismo resultado, ambas llegamos a la cima, pero yo fui un poco más lenta. Es un poco duro, pero sigue siendo una medalla y es genial", analizó Kohler.
La atleta brasileña, quien comenzó a escalar a los seis años motivada por su hermano, detalló que su enfoque de entrenamiento combina el trabajo en la modalidad Dificultad (Lead), preparación física para evitar lesiones y un importante bloque de entrenamiento mental.
Sobre su vivencia en Santa Fe, resaltó la magnitud del evento: "Es increíble estar en la Villa compartiendo con atletas de distintos deportes y cruzarse con figuras como Alisson dos Santos. Todo estuvo muy bien organizado".
Joaquín Urrutia: "Entreno para ser el mejor del mundo y estar en los Juegos Olímpicos"
Por su parte, el chileno Joaquín Urrutia reafirmó sus altas aspiraciones tras quedarse con lo más alto del podio en la rama masculina: "Se siente muy bien saber que estamos haciendo las cosas bien. Yo no entreno solo para esto, entreno para los Juegos Olímpicos y para ser el mejor escalador del mundo, pero este es un gran paso en el camino", afirmó categóricamente.
Medallero
Urrutia, de 21 años y enfocado profesionalmente con dobles turnos desde los 14, explicó que su participación en Santa Fe se dio dentro de una exigente temporada internacional: "Entreno para ser el mejor del mundo y estar en los Juegos Olímpicos. Mi objetivo principal está puesto en la Copa Mundial que tenemos el 25 de octubre en Chile, así que esta competencia encajó perfecto en la preparación".
Al describir el día a día de su entrenamiento, detalló la exigencia física: "Más que nada es escalar en un spray wall, un muro lleno de presas distintas donde inventas circuitos de 30 o 40 movimientos para entrenar la resistencia, además de dominadas con peso y press de banca".
Finalmente, el campeón chileno tuvo palabras de agradecimiento para la organización local y el público: "Nos trataron de maravilla. La Villa fue muy cómoda, nos hicieron un asado y nos regalaron un alfajor gigante. Las tribunas estaban llenas y la gente gritaba y apoyaba con un entusiasmo increíble".