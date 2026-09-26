Santa Fe 2026

Escalada en los Suramericanos: una definición al límite y los sueños olímpicos de sus protagonistas

La chilena Martina Castro y su compatriota Joaquín Urrutia celebraron sus medallas doradas apuntando a grandes metas internacionales, mientras que la brasileña Anja Kohler valoró su presea de plata; todos destacaron el aliento del público santafesino y la experiencia en la Villa._