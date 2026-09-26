La pista de atletismo de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 fue testigo de una jornada inolvidable para la delegación de Panamá. Más allá del gran logro deportivo en los 3000 metros con obstáculos, la presentación de Didier Rodríguez dejó una profunda marca por la historia personal y el mensaje transformador que transmite a través del atletismo.
Didier Rodríguez, de “venir del gueto” a campeón en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
En una prueba repleta de exigencia donde debió batallar codo a codo frente al brasileño Altobeli da Silva y el resto de los competidores continentales, Rodríguez hizo valer la preparación física y mental construida junto a su entrenador.
"Fue una carrera bastante táctica. Sabía que los contrincantes eran durísimos, pero mi entrenador no solo entrena lo físico, también la mente. En la competencia afiné el oído solo a su voz; me decía 'no te dejes quedar, ve buscando para adelante'. Obedecí a sus mandatos y ahí están los resultados", explicó.
El triunfo ratifica el gran momento que vive el atleta tras coronarse también en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Sin embargo, Rodríguez prefiere mirar hacia el futuro del proceso deportivo: "Estoy muy contento con Dios, mi familia y mi entrenador. Ha sido un año de muchas victorias, pero lo más importante es que ya estamos clasificados a los Panamericanos 2027 y tenemos la ilusión de seguir mejorando, porque sé que nos queda mucho por demostrar".
El impacto del atletismo en su vida
Para Didier Rodríguez, el atletismo no es solo una disciplina de alto rendimiento, sino la herramienta fundamental que le permitió transformar su realidad y salir adelante.
"A veces venimos de abajo y creemos que no podemos lograr las cosas, pero este es el resultado de mucho sacrificio, perseverancia y disciplina. No todo lo del gueto es malo. Si nos ponemos objetivos grandes, créanme que lo podemos lograr", expresó.
"Panamá no había ganado medalla en otros deportes y tuvimos el privilegio desde el atletismo de darle alegrías al país junto a mis compañeros", agregó.
Medallero
El vínculo con el público y el valor social del deporte
A la hora de hacer un balance de su experiencia en la sede santafesina, el atleta panameño destacó el rol de la infraestructura deportiva y la contención del público como motor para las nuevas generaciones.
"La pista es buenísima, rápida y nueva. En cada vuelta escuchabas esa energía de la gente que te llenaba de fuerza. Santa Fe ha demostrado que al deporte hay que apoyarlo, porque saca a muchos jóvenes de cosas en las que no deben estar. Yo soy un resultado de eso, vengo del gueto y lucho todos los días a través del deporte para salir adelante", concluyó.