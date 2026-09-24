Argentina alcanzó las 239 medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y se mantiene en el segundo lugar de la clasificación general, detrás de Brasil.
Cómo quedó el medallero de los Juegos Suramericanos tras la actividad del jueves
La delegación nacional obtuvo 28 podios durante el jueves y acumula 64 oros, 68 platas y 107 bronces. Brasil continúa al frente con 260 preseas.
El corte del jueves 24 de septiembre muestra a la delegación nacional con 64 preseas doradas, 68 plateadas y 107 de bronce. Brasil encabeza la tabla con 260: 105 oros, 83 platas y 72 bronces.
El buscador oficial registra 28 podios argentinos correspondientes a la jornada: diez oros, nueve platas y nueve bronces. Sin embargo, el acumulado creció 30 preseas respecto del corte utilizado el miércoles, debido a la incorporación de otros dos bronces en la actualización general.
Diez títulos para Argentina
Micaela Levaggi volvió a destacarse en atletismo y ganó los 5.000 metros femeninos. La segunda victoria argentina en la disciplina llegó mediante el equipo de la posta mixta 4x400 metros.
Manuel Tripano obtuvo el título en el C1 masculino de slalom paralelo. En canotaje de velocidad, Argentina ganó el C2 500 metros masculino con Aramís Sánchez y Santiago Piedras, además de imponerse en los K4 500 metros masculino y femenino.
El racquetball entregó tres medallas doradas: María Vargas y Valeria Centellas ganaron el dobles femenino, María José Vargas se impuso en singles y Natalia Méndez junto con Diego García triunfaron en dobles mixtos.
Lis García y Cynthia Pinto completaron los títulos argentinos al quedarse con la competencia femenina de trinquete goma.
Medallero
Las nueve medallas de plata
Iris Castiglione fue segunda en el K1 femenino de slalom paralelo y el equipo argentino obtuvo la plata en la final de saltos ecuestres.
La pelota vasca aportó tres segundos lugares mediante Micaela Cortez, en frontball femenino; Guillermo Osorio, en paleta frontón masculina; y Melina Spahn, en paleta frontón femenina.
María Ichiki consiguió la plata en kumite femenino hasta 61 kilos. En racquetball, Fernando Kurzbard y Diego García fueron segundos en dobles masculino, mientras que Natalia Méndez ocupó el segundo puesto en singles femenino.
Mateo Di Leo completó la cosecha plateada del jueves con su actuación en la categoría masculina de más de 80 kilos de taekwondo.
Los bronces de la jornada
Bruno De Genaro terminó tercero en los 400 metros con vallas. En canotaje, Matías Contreras e Iris Castiglione fueron bronce en slalom paralelo, mientras que Tais Trimarchi y Sabrina Zuccoli lograron el tercer puesto en el C2 500 metros femenino.
También subieron al podio Adrián Astorga en frontball, Julio Ichiki en karate, Diego García en singles de racquetball, Valentín Sternik en velocidad de escalada deportiva y Brenda Ruiz en taekwondo.
El registro diario contiene nueve bronces. Los otros dos que explican el aumento de 30 medallas en el acumulado corresponden a una actualización de resultados anteriores incorporada en la tabla general.
Cómo quedó el medallero
Brasil lidera con 105 oros, 83 platas y 72 bronces, para un total de 260. Argentina aparece segunda con 64 doradas, 68 plateadas y 107 de bronce: 239 en total.
Colombia completa el podio con 155 medallas, repartidas en 57 oros, 55 platas y 43 bronces. Venezuela marcha cuarta con 128 preseas y Chile ocupa el quinto lugar con 144, aunque tiene menos títulos dorados que la delegación venezolana.
Luego aparecen Perú, con 77 medallas; Ecuador, con 67; Uruguay, con 46; Paraguay, con 31; Panamá, con 14; Bolivia, con 11; Aruba, con cuatro; Guyana, con tres; y Curaçao, con una.
Al momento del corte, Argentina y Chile disputaban la final masculina de trinquete goma. Como el oro y la plata todavía no estaban adjudicados oficialmente, ese resultado no fue incluido en las 239 medallas y obligará a actualizar nuevamente la tabla.