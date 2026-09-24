Argentina aseguró las dos primeras posiciones del singles femenino de racquetball en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. María José Vargas venció 3-1 a Natalia Méndez en la final y se quedó con la medalla de oro.
Juegos Suramericanos
Doble podio argentino: María José Vargas ganó el oro y Natalia Méndez fue plata en racquetball
La final femenina fue íntegramente argentina. Vargas se impuso 3-1 ante Méndez y se quedó con la medalla dorada en Santa Fe 2026.
María José Vargas ganó el oro y Natalia Méndez fue plata en racquetball
Méndez obtuvo la presea de plata tras una definición disputada este jueves. El partido comenzó a las 14.15 y tuvo a dos representantes argentinas frente a frente por el título.
Singles femenino - Final
Jugadora
G1
G2
G3
G4
Final
María José Vargas
5
11
11
11
3
Natalia Méndez
11
1
4
9
1
Fuente: Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
Vargas se quedó con la final
Méndez comenzó mejor y ganó el primer game por 11-5. Vargas respondió con un contundente 11-1 en el segundo parcial para igualar el encuentro.
La campeona terminó de revertir la definición con triunfos por 11-4 y 11-9 en los dos games siguientes. De esta manera, cerró el partido 3-1 y se quedó con el primer puesto.
La definición permitió a Argentina sumar una medalla de oro y otra de plata en la misma prueba del programa de racquetball.
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