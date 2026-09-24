Juegos Suramericanos

Micaela Levaggi volvió a ganar en Santa Fe: oro, esfuerzo y una pista que conoce desde chica

La atleta argentina se quedó con los 5.000 metros después de haber ganado los 1.500 y sumó su segunda medalla dorada en los Juegos. Tras competir en días consecutivos, destacó el trabajo mental, el apoyo del público y la transformación de la pista del CARD.