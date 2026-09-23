Argentina alcanzó este miércoles 23 de septiembre las 209 medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El acumulado contempla las preseas aseguradas por Horacio Cifuentes y Santiago Lorenzo en la final individual masculina de tenis de mesa.
Cómo quedó el medallero de los Juegos Suramericanos tras la actividad del miércoles
La delegación nacional sumó 25 preseas respecto del martes y continúa segunda. Cifuentes y Lorenzo definen el oro individual, con ambas medallas ya contabilizadas.
La delegación nacional reúne 54 oros, 59 platas y 96 bronces. Frente al cierre del martes, cuando tenía 184, la clasificación muestra un crecimiento de 25 medallas: seis doradas, ocho plateadas y 11 de tercer puesto.
El buscador oficial asigna 22 podios a las pruebas completadas durante el miércoles. A ellos se incorporan el oro y la plata garantizados en la final argentina de tenis de mesa y otro bronce agregado directamente al acumulado general.
Medallero
Cifuentes y Lorenzo aseguraron otro 1-2
Cifuentes y Lorenzo ya habían compartido equipo para ganar el oro en el dobles masculino. Luego superaron sus respectivas semifinales individuales y avanzaron al partido decisivo, por lo que Argentina se aseguró las dos primeras posiciones.
Con independencia del resultado de la final, el medallero ya contabiliza un nuevo oro y una plata para la delegación nacional. Los bronces de la prueba quedaron en manos del ecuatoriano Alberto Miño y el paraguayo Marcelo Aguirre.
Cinco títulos antes de la final
Micaela Levaggi obtuvo el primer oro argentino del atletismo al imponerse en los 1.500 metros femeninos con un tiempo de 4 minutos y 22,43 segundos. La prueba se disputó en la pista del CARD de la ciudad de Santa Fe.
Argentina también celebró el título del equipo masculino de Madison en ciclismo de pista, la victoria de Alejo Suter en Boulder masculino y la consagración de José Acuña en la categoría de 58 a 68 kilogramos del taekwondo.
Acuña derrotó al brasileño Joao Souza y devolvió al taekwondo argentino al primer puesto suramericano después de 12 años. El restante oro llegó mediante Cifuentes y Lorenzo en el dobles masculino de tenis de mesa.
Platas y bronces argentinos
Las medallas plateadas fueron para los equipos masculino y femenino de arco compuesto; Diego Lacamoire en los 1.500 metros; Lucas Vilar y Natalia Vera en Keirin; e Ignacio Espínola y María Sepúlveda en taekwondo. A ellas se agrega la asegurada en la final individual de tenis de mesa.
El atletismo sumó los bronces de Helen Bernard en los 100 metros con vallas y Megan Powell en los 400 metros. El equipo femenino de arco recurvo también terminó en el tercer puesto.
Matías Contreras e Iris Castiglione fueron terceros en las contrarrelojes de Kayak Cross. El ciclismo aportó los bronces de Juan Rodríguez en Keirin y del conjunto femenino de Madison.
Luca Impagnatiello obtuvo el bronce en kata individual de karate. En remo costero subieron al tercer escalón Clara Galfre y la dupla mixta integrada por Katia Baluzzo y Santiago Ferrer.
Brasil continúa en lo más alto
Brasil lidera el medallero con 238 preseas: 99 de oro, 74 de plata y 65 de bronce. Argentina permanece segunda con 209, mientras que Colombia completa los primeros lugares con 144 y 52 títulos.
Venezuela ocupa la cuarta posición con 118 medallas y Chile aparece quinto con 122. Aunque la delegación chilena tiene más preseas totales, Venezuela se ubica por delante debido a que suma 40 oros contra 34.
Perú marcha sexto con 69, seguido por Ecuador con 56, Uruguay con 37, Paraguay con 28 y Panamá con 11. La clasificación se determina primero por la cantidad de medallas doradas.