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Maximiliano Pullaro
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Megan Powell logró la medalla de bronce para Argentina en los 400 metros

Empujada por el público local en un final para el infarto, la corredora nacional obtuvo la medalla de bronce tras superar a su par brasileña por centésimas.

Megan Powell y el bronce en 400 metros. Crédito: Fernando NicolaMegan Powell y el bronce en 400 metros. Crédito: Fernando Nicola
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El atletismo vivió una de sus jornadas más emotivas en el marco de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. En la pista sintética del Centro Alto Rendimiento Deportivo (CARD) de la capital santafesina, la argentina Megan Powell se convirtió en una de las grandes protagonistas de la noche de este miércoles 23 de septiembre al conquistar la medalla de bronce en los 400 metros llanos femeninos.

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En un remate infartante y empujada por el calor del público local, Powell (dorsal 34) cruzó la meta con un tiempo oficial de 52.81 segundos, estableciendo la mejor marca de su carrera (Personal Best - PB). En una definición foto-finish no apta para cardíacos, la atleta argentina logró aventajar por apenas siete centésimas a la brasileña Jainy Dos Santos, quien finalizó cuarta con 52.88 segundos.

La competencia fue dominada de principio a fin por la chilena Martina Weil, quien se quedó con el metal dorado tras registrar deslumbrantes 50.45 segundos, fijando así un nuevo récord de los Juegos Suramericanos (SGR). La medalla de plata quedó en manos de la colombiana Lina Licona, con un cronómetro de 52.38 segundos.

Megan Powell y el bronce en 400 metros. Crédito: Fernando NicolaMegan Powell y el bronce en 400 metros. Crédito: Fernando Nicola

Un crecimiento constante con sello nacional

El logro alcanzado en la pista santafesina ratifica el notable crecimiento que atraviesa Megan Powell.

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Formada deportivamente en el ámbito universitario de los Estados Unidos (donde compitió para el Williams College y posteriormente se integró al grupo atlético City Speed de San Francisco), Powell tomó la decisión de representar formalmente a la Argentina desde 2025. Su incorporación ha resultado ser una inyección vital para la revitalización de la prueba de los 400 metros llanos en el país.

El récord Suramericano de la chilena Martina Weil. Crédito: Fernando NicolaEl récord Suramericano de la chilena Martina Weil. Crédito: Fernando Nicola

Tras haber registrado marcas destacadas como los 53.99 segundos en el Fresno State Invitational a inicios de temporada, su evolución constante la ubica cada vez más cerca del histórico récord nacional argentino de 52.50 segundos, en manos de la legendaria Olga Conte desde hace casi tres décadas.

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Con este rendimiento en Santa Fe 2026, donde rebajó sustancialmente sus guarismos hasta los 52.81 segundos, Megan no solo le otorga una nueva alegría al medallero nacional ante el público santafesino, sino que consolida su lugar como referente de la velocidad prolongada en la región.

12 - 26 de septiembre de 2026
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