La argentina Micaela Levaggi ganó la prueba de los 1500 metros femenino en Atletismo de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
Primer oro en atletismo para Argentina: Levaggi ganó los 1500 metros femenino
Micaela se adelantó en la última vuelta y finalizó por delante de la chilena Acuña y la brasileña Da Silva.
Se trata de la primera medalla de oro para la delegación argentina dentro de las pruebas de atletismo desarrolladas en el CARD Centro de Alto Rendimiento Deportivo de la ciudad de Santa Fe.
Los resultados
La prueba de 1500 metros femenino finalizó con el triunfo de la argentina Micaela Levaggi (dorsal 19), quien obtuvo el primer lugar con un tiempo de 4:22.43.
El podio lo completaron la chilena Laura Acuña (dorsal 116) en la segunda posición con 4:23.22 (+0.79) y la brasileña Tatiane Da Silva (dorsal 74) en el tercer puesto con 4:23.42 (+0.99).
Las siguientes posiciones fueron ocupadas por Carmen Alder de Ecuador (4:23.97, +1.54) en cuarto lugar, Anita Poma de Perú (4:24.19, +1.76) en quinto, July Ferreira de Brasil (4:24.71, +2.28) en sexto y Luz Arias de Perú (4:27.96, +5.53) en séptimo.
Finalmente, la argentina Fedra Luna terminó en el octavo puesto con 4:30.86 (+8.43) y la uruguaya Maria Fernandez cerró la clasificación en la novena posición con un tiempo de 4:37.72 (+15.29).
El récord sigue en Argentina
Fedra Luna, también argentina, ostenta el Récord de los Juegos Suramericanos con un tiempo de 4:14.69 obtenido el 13 octubre de 2022 en Asunción, Paraguay.
En la prueba de este miércoles, Luna finalizó octava.