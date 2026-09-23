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Escalada: oro para Alejo Suter en Boulder Masculino

La prueba se realizó en el Centro de Escalada del ISEF N°27 de la ciudad de Santa Fe.

Alejo Suter este miércoles en el ISEF. Crédito: Juegos SuramericanosAlejo Suter este miércoles en el ISEF. Crédito: Juegos Suramericanos
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El argentino Alejo SUter ganó la medalla de oro en Boulder Masculino de Escalada de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

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La prueba se realizó este miércoles en la tarde - noche en el Centro de Escalada del ISEF N°27 de la ciudad de Santa Fe.

Alejo Suter este miércoles en el ISEF. Crédito: Juegos SuramericanosAlejo Suter este miércoles en el ISEF. Crédito: Juegos Suramericanos

Los resultados

El argentino Alejo Suter (dorsal 28) obtuvo el primer lugar de la prueba con una puntuación de 84.9, seguido muy de cerca por el chileno Benjamín Vargas (dorsal 33) en la segunda posición con 84.5 puntos.

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El podio lo completó el chileno Joaquín Urrutia (dorsal 32) al alcanzar el tercer puesto con 69.7, mientras que su compatriota Dante Caballero (dorsal 31) finalizó cuarto con 69.4.

Alejo Suter este miércoles en el ISEF. Crédito: Juegos SuramericanosAlejo Suter este miércoles en el ISEF. Crédito: Juegos Suramericanos

Las siguientes posiciones correspondieron a los brasileños Felipe Ho (dorsal 29) y Rodrigo Iasi (dorsal 30) en el quinto y sexto lugar respectivamente, ambos empatados con un resultado de 44.9, seguidos por el argentino Ariel Flores (dorsal 27) en el séptimo lugar con 44.7 y el peruano Kenu Puerta (dorsal 36) en el octavo puesto con 39.3 puntos.

La escalada deportiva debutó como disciplina oficial en los Juegos Suramericanos

La escalada deportiva marcó su debut oficial en la categoría mayores en estos Juegos. Anteriormente, la disciplina solo había tenido una aparición en los Juegos Suramericanos de la Juventud de Rosario 2022.

Su inclusión definitiva en el programa absoluto de mayores responde a su consolidación como deporte olímpico (Tokio 2020 y Paris 2024).

La competencia de escalada se lleva a cabo en el Instituto Superior de Educación Física N° 27, ubicado en la ciudad de Santa Fe (Raúl Tacca 707) del 22 al 25 de septiembre. El predio albergará competencias oficiales, incorporando equipamiento técnico específico, tribunas, áreas operativas y espacios destinados a jueces, delegaciones y prensa.

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