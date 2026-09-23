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La argentina Bernard ganó el bronce en los 100 metros con vallas

La ganadora de la prueba fue la brasileña Vitoria Sena. La plata también quedó en Brasil con Ketiley Batista. El argentino Pérez quedó cuarto en los 110 metros con vallas.

La argentina Bernard junto a la chilena Catalina Rozas en los 100 metros con vallas. Crédito: Martina NoninoLa argentina Bernard junto a la chilena Catalina Rozas en los 100 metros con vallas. Crédito: Martina Nonino
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La argentina Helen Bernard ganó el bronce en los 100 metros con vallas femenino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

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La prueba se realizó este miércoles por la tarde en la pista de atletismo CARD Centro de Alto Rendimiento Deportivo de la ciudad de Santa Fe.

Las declaraciones de Helen

“Estoy muy contenta de estar acá. Todo el año esperé este, este de Suramericano, así que estoy muy contenta y tener un bronce”, declaró Bernard a El Litoral.

“Es mi primer medalla en un Sudamericano con mayores, en realidad es una de mis primeras experiencias. Mi primer Sudamericano de mayores, así que estoy sumamente contenta, muy contenta”, agregó emocionada.

Sobre las emociones durante la carrera, Helen comentó: “La verdad que no lo pensé, solo salí del taco y corrí. Me gustó mucho y también todo el año correr en Argentina, ahora tener la posibilidad de correr con las mejores de Sudamérica y olímpicas también al lado de mis amigas. Estoy muy contenta”.

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“Soñé mucho poder tener un podio y bueno, se me dio a mi entrenador y a mí. Lo luchamos mucho. Tuve varias lesiones, así que volver de eso y poder estar acá y obtener el bronce, sumamente contenta”, sumó la joven atleta argentina.

Los resultados

La prueba de los 100 metros vallas femeninos de los Juegos Suramericanos fue conquistada por la brasileña Vitoria Sena (dorsal 107), quien se llevó la victoria con un tiempo de 13.05 segundos (tiempo de reacción de 0.154) y registró la marca SGR.

Las brasileñas Sena y Batista en los 100 metros con vallas. Crédito: Martina NoninoLas brasileñas Sena y Batista en los 100 metros con vallas. Crédito: Martina Nonino

El segundo puesto fue para su compatriota Ketiley Batista (dorsal 64), quien cruzó la meta a +0.26 segundos con un registro de 13.31 segundos y un tiempo de reacción de 0.145.

Las brasileñas Sena y Batista en los 100 metros con vallas. Crédito: Martina NoninoLas brasileñas Sena y Batista en los 100 metros con vallas. Crédito: Martina Nonino

El podio lo completó la argentina Helen Bernard (dorsal 3), obteniendo la medalla de bronce y su mejor marca de la temporada (SB) con un tiempo de 13.48 segundos (+0.43) y una reacción de 0.149.

En la cuarta posición finalizó la chilena Catalina Rozas (dorsal 142) con un crono de 13.69 segundos (+0.64) y una reacción de 0.195, mientras que la atleta de Curazao, Juriviënska Koster (dorsal 185), no pudo completar la carrera (DNF) a pesar de haber tenido el tiempo de reacción más rápido en la salida (0.110).

Cuarto puesto argentino en 110 vallas

El argentino Diego Pérez finalizó cuarto en la prueba de 110 metros con vallas de la rama masculina este miércoles.

Diego Pérez este miércoles en los 110 metros con vallas. Crédito: Martina NoninoDiego Pérez este miércoles en los 110 metros con vallas. Crédito: Martina Nonino

El ganador fue el brasileño Rafael Campos con tiempo de 13.52 segundos, seguido del chileno Martín Saenz con 13.81 segundos. El tercero fue otro brasileño, Thiago Resende, con 13.89 segundos.

Diego Pérez este miércoles en los 110 metros con vallas. Crédito: Martina NoninoDiego Pérez este miércoles en los 110 metros con vallas. Crédito: Martina Nonino

Pérez llegó con tiempo de 14.26 segundos.

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