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Argentina le ganó a Perú en fútbol masculino y clasificó a la final

El seleccionado de Placente se impuso por 1 a 0 con gol agónico de Espíndola.

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Argentina le ganó a Perú este miércoles por la tarde en fútbol masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y clasificó a la final.

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Fue por 1 a 0 para los dirigidos por Diego Placente. El gol lo convirtió Santiago Espíndola, juvenil de River Plate.

El encuentro se disputó desde las 14 horas en el Estadio Marcelo Bielsa de Newell’s de Rosario.

Al igual que en la última fecha de la fase de grupos, el gol fue agónico. Espíndola marcó el 1 a 0 a los 89 minutos, similar al de Ramiro Tulián para el empate ante Venezuela por 1 a 1.

El gol

Cuándo vuelve a jugar

La final por la medalla dorada se disputará el próximo viernes 25 de septiembre desde las 15 horas en el Estadio Marcelo Bielsa de Newell’s de Rosario.

Los pibes argentinos aseguraron su medalla. Crédito: Juegos SuramericanosLos pibes argentinos aseguraron su medalla. Crédito: Juegos Suramericanos

Argentina, con medalla ya asegurada, espera por el ganador de Paraguay vs Chile, encuentro que se disputa desde las 17 horas de este miércoles.

Perú deberá jugarse su medalla de bronce el mismo viernes y también en el Estadio Marcelo Bielsa de Newell’s, pero desde las 10 horas y con el perdedor de Paraguay vs Chile.

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