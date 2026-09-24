El argentino Valentín Sternik obtuvo la medalla de bronce este jueves en la prueba de Velocidad de Escalada Deportiva de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
El argentino Sternik obtuvo el bronce en Velocidad de Escalada Deportiva
Enfrentó por el tercer puesto al venezolano Gianfranco Díaz. El oro fue para el ecuatoriano Carlos Granja.
La prueba se realizó desde las 11:30 horas en el predio del ISEF N°27 de la ciudad de Santa Fe.
El duelo por el tercer puesto enfrentó a Sternik, de tiempo final de 6.04 segundos, con el venezolano Gianfranco Díaz, quien finalizó sin tiempo oficial.
El resto de la prueba
El oro de Velocidad de Escalada Deportiva fue para el ecuatoriano Carlos Granja con un tiempo de 5.55
La plata quedó en manos del peruano Kenu Puerta con tiempo de 7.86.
Medallero
El resultado en femenino
La prueba de Velocidad de Escalada Deportiva en la rama femenina tuvo a la venezolana Sabrina Baumgartner con el oro tras tiempo de 7.65.
La plata fue para la ecuatoriana Valentina Flores con tiempo de 8.50. El podio lo completó la chilena Anahí Riveros.