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El argentino Sternik obtuvo el bronce en Velocidad de Escalada Deportiva

Enfrentó por el tercer puesto al venezolano Gianfranco Díaz. El oro fue para el ecuatoriano Carlos Granja.

Valentín Sternik junto a su bronce de Escalada. Crédito: Fernando NicolaValentín Sternik junto a su bronce de Escalada. Crédito: Fernando Nicola
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El argentino Valentín Sternik obtuvo la medalla de bronce este jueves en la prueba de Velocidad de Escalada Deportiva de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Valentín Sternik junto a su bronce de Escalada. Crédito: Fernando NicolaValentín Sternik junto a su bronce de Escalada. Crédito: Fernando Nicola

La prueba se realizó desde las 11:30 horas en el predio del ISEF N°27 de la ciudad de Santa Fe.

El duelo por el tercer puesto enfrentó a Sternik, de tiempo final de 6.04 segundos, con el venezolano Gianfranco Díaz, quien finalizó sin tiempo oficial.

Sternik recibiendo la medalla y el saludo del intendente Poletti. Crédito: Fernando NicolaSternik recibiendo la medalla y el saludo del intendente Poletti. Crédito: Fernando Nicola

El resto de la prueba

El oro de Velocidad de Escalada Deportiva fue para el ecuatoriano Carlos Granja con un tiempo de 5.55

La plata quedó en manos del peruano Kenu Puerta con tiempo de 7.86.

Medallero

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El resultado en femenino

La prueba de Velocidad de Escalada Deportiva en la rama femenina tuvo a la venezolana Sabrina Baumgartner con el oro tras tiempo de 7.65.

El podio femenino de Velocidad en Escalada Deportiva. Crédito: Fernando NicolaEl podio femenino de Velocidad en Escalada Deportiva. Crédito: Fernando Nicola

La plata fue para la ecuatoriana Valentina Flores con tiempo de 8.50. El podio lo completó la chilena Anahí Riveros.

12 - 26 de septiembre de 2026
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