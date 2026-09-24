Una historia personal marcada por la familia

Con medalla de Plata, María Jazmín Ichiki vive su primera experiencia con el karate en los Juegos Suramericanos

La argentina, que compite en kumite hasta 61 kilos, contó cómo trabaja la presión de representar al país ante su gente. Su vínculo con la disciplina comenzó a los 10 años, de la mano de su padre.