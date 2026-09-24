Juegos Suramericanos

La particular historia de Valeria Rebanales, la arquera campeona con Venezuela en Santa Fe

La capitana venezolana fue una de las figuras de la final del fútbol femenino ante Chile: atajó dos penales y ayudó a su selección a quedarse con el oro. Tiene 17 años, debutó a los 14 y asegura que llegó al arco casi de casualidad, aunque hoy no imagina su vida sin tirarse, gritar y volar de un palo al otro.