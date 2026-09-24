En el marco de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, representantes de 23 provincias firmaron en Rosario un convenio de adhesión al CReAR Federal, una iniciativa que toma la experiencia desarrollada por la Municipalidad de Rosario y la proyecta a todo el país como herramienta para el desarrollo deportivo.
Juegos Suramericanos: 23 provincias se suman a una red federal para impulsar el alto rendimiento
Representantes de todo el país firmaron la adhesión al CReAR Federal, un sistema que reúne datos de deportistas, clubes e infraestructura para planificar políticas deportivas. La iniciativa articula el trabajo de la Municipalidad de Rosario, la Provincia, el Comité Olímpico Argentino y el Comité Paralímpico Argentino.
Del encuentro participaron autoridades del Comité Olímpico Argentino (COA), el Comité Paralímpico Argentino (Copar), la Provincia de Santa Fe y las jurisdicciones adheridas al proyecto.
El Centro Regional de Alto Rendimiento (CReAR) Rosario fue desarrollado junto con clubes, asociaciones, federaciones, entrenadores y deportistas. Su implementación incorporó evaluaciones físicas, antropométricas, funcionales y de rendimiento, y permitió generar información para acompañar los procesos de formación deportiva y brindar herramientas concretas a las instituciones.
La propuesta federal busca que ese conocimiento esté disponible en todo el territorio nacional, amplíe las oportunidades para los deportistas y fortalezca las estructuras deportivas de cada provincia.
"Políticas deportivas de Estado"
El secretario de Deportes de la Provincia de Santa Fe, Fernando Maletti, explicó que la iniciativa permitirá reunir datos de deportistas, clubes, entrenadores y disciplinas. “Contar con esa información nos permite diseñar políticas deportivas de Estado”, señaló.
Maletti recordó que la Secretaría de Deportes de la Provincia ya trabajaba en esa línea y destacó que el encuentro permitió abordar el funcionamiento del programa y la necesidad de federalizar el deporte. “La idea es que todas las provincias puedan aportar lo que se hace en cada territorio para potenciar a la selección argentina”, afirmó.
Por su parte, el presidente del Comité Olímpico Argentino, Mario Moccia, remarcó la importancia de unificar los criterios de recolección de información. “Tener datos es fundamental. Muchas veces elaboramos planes estratégicos sin contar con toda la información necesaria, porque no había un criterio común que nos permitiera saber cuántos deportistas tenemos, en qué disciplinas compiten, qué infraestructura existe, cuáles son los rankings y cómo se proyectan”, sostuvo.
Moccia explicó que el proyecto se construyó a partir de la experiencia del CReAR Rosario, en articulación con el Comité Paralímpico Argentino y la Provincia de Santa Fe. “Hace seis meses se viene desarrollando una prueba piloto y los resultados fueron muy buenos”, indicó.
A su turno, el secretario de Deportes de Corrientes, Jorge Terrile, consideró que la herramienta contribuirá a profundizar la federalización del deporte. “Nos permitirá saber dónde estamos y en qué aspectos debemos mejorar. La experiencia de Santa Fe demuestra que, cuando se trabaja en equipo, se pueden llevar adelante grandes desafíos”, expresó.
CReAR Federal
El CReAR Federal será implementado mediante la articulación entre el COA, el Copar, las provincias, confederaciones, federaciones, asociaciones, clubes y equipos técnicos, con los deportistas como eje central.
La propuesta se organiza en siete planes federales: Evaluaciones Deportivas; Capacitaciones Deportivas; Selecciones y Campus Deportivos; Formación Deportiva; Promoción del Ejercicio Físico; Acompañamiento Integral al Deportista, y Eventos Deportivos.
La adhesión de 23 provincias representa un nuevo paso en la construcción de una red nacional orientada a mejorar la planificación y el desarrollo deportivo en todo el país.