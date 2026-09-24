En Rosario

Juegos Suramericanos: 23 provincias se suman a una red federal para impulsar el alto rendimiento

Representantes de todo el país firmaron la adhesión al CReAR Federal, un sistema que reúne datos de deportistas, clubes e infraestructura para planificar políticas deportivas. La iniciativa articula el trabajo de la Municipalidad de Rosario, la Provincia, el Comité Olímpico Argentino y el Comité Paralímpico Argentino.