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Bruno De Genaro logró el bronce en los 400m vallas: "Orgullo de darle una medalla a la Argentina"

Con récord personal y una gran muestra de carácter, el joven velocista subió al podio en Santa Fe tras superar dos temporadas repletas de sacrificios.

En una llegada muy ajustada, De Genaro aseguró el tercer puesto y la medalla de bronce. Foto: Fernando NicolaEn una llegada muy ajustada, De Genaro aseguró el tercer puesto y la medalla de bronce. Foto: Fernando Nicola
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Bruno De Genaro completó una actuación histórica en la pista del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) Pedro Candioti en el marco de los Juegos Suramericanos 2026. Con un registro de 49s76, estableció la mejor marca personal de su carrera, se subió al podio continental en la ciudad de Santa Fe y expresó su emoción: "Venimos entrenando para estar concentrados solo en nuestro carril. Se nos dio y estoy más que orgulloso".

Un hito personal en la pista santafesina

La definición de los 400 metros con vallas celebrada este jueves 24 de septiembre presentó un nivel competitivo de jerarquía internacional. El brasileño Matheus Lima se adjudicó la medalla de oro al registrar un tiempo de 48s58, quebrando el récord de los Juegos Suramericanos. Su compatriota Francisco Dos Reis se llevó la presea de plata con un cronómetro de 48s73.

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En una llegada muy ajustada, De Genaro aseguró el tercer puesto y la medalla de bronce tras superar al colombiano Samuel Mosquera (49s88) y al venezolano Oscar Rodríguez (50s29). En la misma prueba, el argentino Julián Pereyra finalizó sexto con un tiempo de 51s26, logrando también su mejor marca personal.

Bruno De Genaro logró el bronce en los 400m vallas. Foto: Fernando NicolaDe Genaro: "Estos últimos dos años fueron muy duros para mí. Pero bueno, gracias a todo el acompañamiento que tengo se pudo dar". Foto: Fernando Nicola

La palabra del medallista: "Fueron dos años muy duros"

Tras cruzar la meta y consagrarse en el CARD, Bruno De Genaro compartió sus sensaciones sobre la carrera y el significado de competir por andariveles externos sin referencias directas: "Sabíamos que iban a salir a romper las pistas, son los top dos de Sudamérica. Así que hoy salimos a mover los pies. Me tocó ir por el siete; ya se me hace costumbre porque la marca anterior que tuve fue por el siete también. Estoy muy contento de volver a correr en 49 segundos y demostrar a la gente que con un poquito de infraestructura y de cosas se pueden lograr cosas muy grandes".

Bruno De Genaro logró el bronce en los 400m vallas. Foto: Fernando NicolaEl brasileño Matheus Lima se adjudicó la medalla de oro al registrar un tiempo de 48s58. Foto: Fernando Nicola

Respecto a la exigencia de competir en el carril siete, agregó: "No hay referencia, sí, pero venimos entrenando para estar concentrados solo en nuestro carril. Creo que lo que hicimos hoy se nos pudo dar. Corrimos fuerte, no nos rendimos en ningún momento arriba de la valla. Se nos dio y estoy muy agradecido y más que orgulloso de darle una medalla a la Argentina".

Al repasar el proceso que lo llevó al podio continental, reconoció el esfuerzo detrás de su logro: "Estos últimos dos años fueron muy duros para mí. Pero bueno, gracias a todo el acompañamiento que tengo se pudo dar".

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Ritos, fe y una dedicatoria especial

Consultado por los gestos y rituales previos a largar, donde se lo vio persignarse y tocar los obstáculos, De Genaro reflexionó sobre su fe: "Cada uno de nosotros tiene un camino guiado por Dios, creo que es así. Yo lo comparto para mí y para la gente que lo quiera escuchar. Le doy gracias por poder levantarme todos los días, hacer lo que me gusta y estar acá en el alto nivel, que es lo que más amo".

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Finalmente, el atleta dedico su conquista a sus afectos más cercanos: "Se lo dedico a un grupo y a tres personas: a mi novia, a mi entrenador, a mis padres y a mi abuelo, que se fue hace un par de meses y desde que hago atletismo no me pudo ver porque era ciego. Así que más que nada es para él".

12 - 26 de septiembre de 2026
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