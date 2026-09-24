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Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Ante Colombia

La Selección Argentina de Waterpolo va por las semifinales en los Juegos Suramericanos

Tras asegurar la clasificación, los jugadores destacaron la intensidad del certamen y la importancia de consolidar la estructura en la provincia para sostener el futuro de la disciplina.

La Selección Argentina de Waterpolo se prepara para disputar las semifinales de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 frente a Colombia, tras clasificar en el segundo puesto de la fase de grupos.La Selección Argentina de Waterpolo se prepara para disputar las semifinales de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 frente a Colombia, tras clasificar en el segundo puesto de la fase de grupos.
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La Selección Argentina de Waterpolo afronta la recta decisiva de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con un objetivo claro: pelear por una medalla y llegar a la definición.

Después de cerrar la fase de grupos en el segundo puesto, el equipo se prepara para enfrentar a Colombia en las semifinales, según confirmó el propio plantel durante una conferencia de prensa brindada este jueves.

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El encuentro con los medios se realizó en el Invencible Centro Acuático Provincial de Rosario, escenario que también fue uno de los grandes temas de la charla. Los jugadores destacaron tanto las condiciones de la nueva pileta como el impacto que puede tener para las próximas generaciones.

Colombia, el próximo desafío

Argentina comenzó su participación con una derrota ante Brasil, pero luego logró encadenar resultados positivos y llegó al último partido de la zona con la clasificación a semifinales.

De cara al cruce con Colombia, Tomás Galimberti explicó que ambos equipos ya se conocen y que el antecedente del torneo les permite tener una referencia clara sobre lo que pueden encontrar.

Waterpolo: Argentina va por las semifinales y destaca el legado del nuevo Centro AcuáticoDesde el flamante Invencible Centro Acuático Provincial de Rosario, los integrantes del plantel reafirmaron su ambición de subirse a lo más alto del podio y conquistar la medalla dorada.

“Ya jugamos el segundo partido contra Colombia. Nos hemos cruzado en varios torneos. Es un equipo bastante físico, de jugar aguerridamente”, analizó. El jugador recordó que aquel encuentro tuvo “dos cuartos muy intensos” y consideró que una de las claves estará en sostener el ritmo durante todo el partido.

“Ellos no aguantan el ritmo y esperemos que sea así, que lo podamos llevar de esa manera para que no sea un partido que se nos vaya de las manos”, señaló.

El objetivo es llegar hasta el oro

Más allá del próximo rival, el plantel tiene definido qué busca en Santa Fe 2026. Ramiro Veich explicó que el equipo llegó con la intención de subir al podio, aunque sin conformarse con una posición determinada.

“Nosotros como expectativa y como objetivo también nos ponemos en este tipo de torneo hacer alguna medalla. Obviamente que intentando que sea la dorada”, afirmó.

La mirada del seleccionado, además, está puesta en los próximos compromisos internacionales. Para Veich, competir de igual a igual con Brasil es uno de los desafíos que el equipo necesita sostener en el camino hacia el Panamericano. “Mientras más nos podamos acercar a Brasil hoy en día, de acá al Panamericano, nos facilitaría mucho más el camino en un hipotético cruce contra ellos”, explicó.

Waterpolo: Argentina va por las semifinales y destaca el legado del nuevo Centro AcuáticoSeñalaron que la clave ante el aguerrido conjunto colombiano será sostener un ritmo intenso a lo largo de todo el encuentro.

Nahuel Leona coincidió en que los Juegos Suramericanos también funcionan como una instancia de preparación para objetivos mayores. “Esto al final no deja de ser un ensayo desde mi punto de vista”, definió, antes de remarcar que el gran desafío será conseguir la clasificación a los Juegos Olímpicos a través del Panamericano.

“Lo que se viene es eso, seguir entrenando fuerte como venimos haciendo, seguir reforzándonos tanto física como mentalmente para que cuando llegue el momento podamos dar el máximo e intentar conseguir ese objetivo”, sostuvo.

Una pileta que ya es parte del legado

Uno de los aspectos que más destacaron los jugadores fue el Invencible Centro Acuático Provincial, el nuevo escenario que recibe las competencias de natación y waterpolo durante los Juegos y que, según remarcaron, tendrá un valor que irá mucho más allá de esta competencia. Tomás Tilatti puso en primer plano la infraestructura y su impacto para Rosario y para las próximas generaciones.

“La pileta nueva para Rosario es un logro. No teníamos una pileta de este nivel y la verdad que suma para los Juegos y de acá en adelante para las generaciones que vienen, que puedan entrenar a un nivel de pileta así”, expresó.

Waterpolo: Argentina va por las semifinales y destaca el legado del nuevo Centro AcuáticoEl plantel destacó que el certamen sirve como un ensayo fundamental para medirse ante rivales directos como Brasil y afinar el rendimiento con miras a los Juegos Panamericanos, el gran objetivo hacia la clasificación olímpica.

Para el jugador, contar con un escenario de estas características representa una oportunidad para que los deportes acuáticos puedan seguir desarrollándose después de la competencia.

Esteban Corsi también vinculó la nueva infraestructura con la posibilidad de que más chicos conozcan y se acerquen al waterpolo. El legado que nos va a dejar estas piletas nuevas va a ser inmenso y más gente se va a sumar a todos los deportes acuáticos”, sostuvo.

Jugar en casa y descubrir nuevos públicos

El otro aspecto que sorprendió al plantel fue la respuesta del público. Tilatti destacó que el waterpolo habitualmente no suele tener tribunas multitudinarias y que en estos Juegos la situación fue diferente.

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“Es un deporte que normalmente no tiene tanto público y se ve en las tribunas que está lleno, la gente haciendo fila un montón de tiempo. La verdad que estamos muy contentos con eso y usándolo a nuestro favor también”, contó.

Para Nicolás Fernández, jugar en casa le agregó un componente especial a una competencia que ya de por sí representa un desafío internacional. “La verdad que se está sintiendo algo muy diferente a todos los torneos que hemos jugado. El hecho de jugar en casa es un ingrediente importantísimo para todos nosotros”, afirmó.

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12 - 26 de septiembre de 2026
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