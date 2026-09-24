La atleta santafesina Guillermina Cossio completó su participación en la final de los 200 metros llanos de atletismo en los Juegos Suramericanos 2026 en Santa Fe. Tras finalizar en la séptima posición de la prueba celebrada este jueves 24 de septiembre de 2026 en la pista del CARD, la deportista radicada en Barcelona analizó lo que representó un año de constante preparación en Europa, las dificultades operativas de su inicio en el atletismo local y el sustento fundamental de su entrenador formador.
Guillermina Cossio en Santa Fe: qué dijo la velocista tras su paso por los 200 metros
La velocista repasó el camino que la llevó al torneo internacional, los sacrificios de vivir en Europa y el apoyo incondicional que recibió de su familia.
Un balance marcado por la exigencia y la superación
El calendario deportivo de Cossio implicó un esfuerzo de continuidad que se extendió por más de diez meses. Según explicó la propia deportista, la preparación inició en septiembre con la pretemporada en suelo europeo y sumó competencias desde diciembre en pistas cubiertas, una modalidad inexistente en el ámbito nacional.
"Arrancar compitiendo en diciembre y mantener hasta septiembre la verdad que es muy largo, pero el objetivo del año era este torneo, era llegar y estar a la altura", señaló la corredora, quien destacó haber cumplido con la planificación trazada para la cita internacional.
El desafío de entrenar en el exterior y las raíces en Argentina
La deportista repasó el impacto de estar radicada en el exterior desde hace cinco años para desarrollar su carrera de alto rendimiento. Tras afincarse en Barcelona, remarcó las dificultades de afrontar el entrenamiento cotidiano lejos de su entorno familiar y de construir nuevos vínculos.
A su vez, Cossio recordó las condiciones precarias con las que comenzó a entrenar en sus primeros pasos deportivos en la provincia: "Acá en Argentina entrenaba en tierra, en cemento, no teníamos conos, usábamos de conos tapas de soda. Mi papá me las ponía en las veredas, hacía taco saliendo desde mi patio". Ese contexto, según sus palabras, marcaba una clara desventaja competitiva frente a rivales internacionales y motivó su decisión de emigrar.
Este presente contrasta con sus inicios a nivel internacional, entre los cuales destaca su debut con medalla de plata en los Juegos Suramericanos, hito que marcó el comienzo de su proyección dentro de la élite de la velocidad regional.
Apoyo técnico y el acompañamiento del público
Respecto a la preparación específica para esta competencia, la atleta reveló inconvenientes de último momento en España, donde su entrenador de ese país la dejó sola a mitad de la preparación. Ante esa situación, su entrenador de Argentina, Andrés, asumió nuevamente la conducción de su plan de entrenamiento. "Mi entrenador de Argentina desde que me fui a España me sigue, sabe qué hago y qué no hago; él se cargó el equipo al hombro y me ayudó a llegar en condiciones", detalló.
Durante la jornada en la pista del CARD de Santa Fe, el aliento del público local se hizo sentir desde las tribunas. Cossio destacó el clima vivido en el estadio y dedicó la actuación a su padre y a su entrenador argentino por el sostén recibido a lo largo de su carrera.
Medallero
Resultados finales de los 200 metros femeninos
En el aspecto estrictamente deportivo, la final de los 200 metros llanos disputada este jueves 24 de septiembre finalizó con los siguientes registros oficiales:
- 1° Orangys Jimenez (Venezuela): 22.63
- 2° Nicole Caicedo (Ecuador): 22.95
- 3° Ana De Jesus (Brasil): 23.26
- 4° Gabriela Suarez (Ecuador): 23.28
- 5° Marleth Ospino (Colombia): 23.29
- 6° Cristal Cuervo (Panamá): 23.78
- 7° Guillermina Cossio (Argentina): 23.89
- 8° Xenia Hiebert (Paraguay): 24.64