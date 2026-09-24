En una noche memorable para el deporte nacional, el equipo argentino de relevos finalizó en lo más alto del podio en la prueba de 4x400 metros mixto de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Con un registro oficial de 3:16.93, el conjunto albiceleste no solo conquistó la tercera medalla de oro para la delegación, sino que también fijó un nuevo récord de campeonato y marca nacional, imponiéndose de forma contundente ante los seleccionados de Colombia y Ecuador.
Argentina hace historia en Santa Fe 2026: oro y récord de campeonato en el relevo 4x400 mixto
En una electrizante jornada del atletismo suramericano, la cuarteta nacional integrada por Agustín Pinti, María Florencia Lamboglia, Elian Larregina y Megan Powell se adjudicó la medalla dorada, logrando además una nueva marca histórica para el certamen.
La competencia, celebrada en la pista del CARD santafesino, contó con un desenlace vibrante en el que cada uno de los cuatro atletas desempeñó un papel estratégico crucial para coronar el esfuerzo colectivo.
Estrategia, remontada y consagración
La posta argentina tuvo como primer encargado a Agustín Pinti. Pese a no sentirse del todo conforme con su rendimiento individual inicial, Pinti remarcó el valor del ambiente y el empuje de los simpatizantes: "Correr con tanta gente, ese bullicio te motiva a seguir un poco más. Para nosotros es una emoción y un orgullo terrible poder correr con estos colores".
Posteriormente, María Florencia Lamboglia mantuvo el ritmo competitivo en el segundo tramo, dando paso a Elian Larregina, quien protagonizó una notable remontada para colocar a la Argentina en el primer puesto. Larregina, olímpico en París y referencia de la especialidad, le entregó el testimonio en la vanguardia a Megan Powell, la atleta radicada en Estados Unidos que hacía su debut absoluto con la camiseta nacional.
"Traté de darle la mejor ubicación posible a Megan", explicó Larregina. "Cuando vi que veníamos primeros faltando 100 metros dije: 'Listo, es nuestro'. Esto no es un trabajo de un día para otro, se viene trabajando hace mucho".
Por su parte, Powell resistió la embestida de las perseguidoras colombianas y ecuatorianas para cruzar la meta en solitario: "Fue una bienvenida increíble. No me asusté cuando estaba corriendo; dije que tenía que dejar todo porque mis compañeros hicieron un montón para que llegue primera".
El orgullo de representar a la celeste y blanca
El triunfo desató la emoción contenida de los cuatro atletas, quienes celebraron abrazados en la pista tras el esfuerzo desplegado. Lamboglia reafirmó su compromiso institucional y deportivo al señalar: "Tuve oportunidad de irme a otros países a representar, pero elegí quedarme acá. Es un orgullo este país que representé desde que nací".
La victoria en el atletismo suramericano pone de manifiesto el crecimiento de la disciplina en la Argentina a través del trabajo coordinado de deportistas que entrenan en diferentes partes del mundo y del país, como Mendoza, el Cenard o Estados Unidos.
Medallero
Con este triunfo, Argentina ratifica su dominio en las pruebas de velocidad y relevos a escala regional, regalándole al público de Santa Fe una de las actuaciones más destacadas de la competencia.